David Muñoz: “Creo que en Jerez podemos dar más de lo que hemos dado”

David Muñoz (Brenes, 2006) quiere hacer olvidar su paso por Jerez en 2023, donde sufrió una caída que le mermó las posibilidades de luchar por algo más durante el Mundial. Aún así, el aguerrido piloto sevillano terminó en el top ten, y afronta su tercer Mundial de Moto3 yendo de menos a más, fuera de los diez primeros, pero con una tiempos que hacen presagiar que este puede ser su fin de semana en Jerez.

“Estoy con muchas ganas y bastante ilusionado, la verdad, porque creo que podemos dar mucho más de lo que hemos dado”, asegura el de BOE Motorsports, quiene reconoce que “el inicio de campeonato ha sido difícil, no hemos terminado de acabar bien una carrera, aunque hayamos hecho buenas carreras, pero necesito esa confianza para luchar por algo más”.

Tras el quinto puesto logrado en Austin, su mejor marca de la temporada, Muñoz no niega que Jerez puede ser ese circuito por el que luchar por algo más. “Jerez es un circuito que me gusta, lo conozco bien, se nos da bien y estamos con ganas para llegar a lo más alto, por qué no. Estar aquí me da un plus y por eso vamos a hacerlo bien. El año pasado no pude correr porque me lesioné, pero creo que este año toca luchar por estar arriba, hacerlo bien y ganar en confianza”.

Lo que tiene claro el sevillano es que quiere olvidar el GP de 23 en Jerez, en el que sufrió una caída previa a la carrera que, además de no dejarle participar en la cita jerezana, frenó sus aspiraciones al dejarle lesionado durante varias carreras. ¿Hubiera conseguido algo más de no sufrir esa lesión?: “Sí que lo pensé, y bastante. Me salí un poco, toqué el piano y la trasera se fue, y se acabó el GP. A lo mejor hubiera luchado por el Mundial porque iba bien, la forma de conducir era la mía y me sentía bastante bien. Pero bueno, pensé que había que seguir trabajando para conseguir los resultados y así fue. Nada nos parará y vengo con muchas ganas de competir aquí para demostrar todo lo que tenemos”.

En cuanto al objetivo de cara al GP de España, David lo tiene claro: “Tengo un objetivo siempre, pero aquí más que en ningún lado porque es un circuito que conozco y me gustaría dar una alegría. Al menos lograr el podio, estamos escalando posiciones, me encuentro mejor, y necesito ya esa sensación”.

Eso sí, esto no ha hecho más que empezar, y sabe que quedan muchas más fechas en el calendario: “Acabamos de empezar, es la cuarta carrera, puede pasar mucho y lo hecho hasta ahora no quiere decir nada. Vamos a luchar, a hacer nuestro trabajo y ya veremos porque el año es muy largo y pueden pasar muchas cosas”.