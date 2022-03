"Hemos organizado 499 grandes premios y es la primera vez que ocurre esto"

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, la empresa que gestiona el Mundial de MotoGP, ha dado la cara y ha querido explicar los motivos que han llevado a la organización del GP de Argentina a cancelar la jornada de este viernes y es optimista de cara a la celebración de las carreras.

Ezpeleta ha desvelado todos los detalles hasta llegar al retraso de los aviones: "Hace dos semanas estábamos en Lombok con todo preparado y una semana de margen. El miércoles pasado despegaron los diferentes vuelos, uno tuvo un problema en Mombasa y tomamos la decisión de que otro que ya había llegado a Argentina regresara a Lombok para transportar el resto de material hasta aquí. Pero este vuelo también sufrió un problema técnico en Mombassa y por eso no ha podio llegar todavía".

El CEO de Dorna espera que los aviones puedan llegar y recuerda que "hemos aprendido mucho en estos 30 años con vuelos de mercancías. El problema se ha agravado por la guerra de Ucrania. Muchos de los aviones de mercancías eran rusos y están cancelados. El 20 por ciento ahora no está disponible por las sanciones. No tenemos más solución que esperar que la reparación de los aviones de Mombasa vaya bien. Teníamos previsión suficiente de tiempo, pero el problema es que no hay más vuelos disponibles. Hay unos 140 vuelos disponibles para mercancías en estos momentos y nosotros necesitamos unos aviones especiales para nuestra mercancía, no es fácil realizar un cambio de avión a otro, pero estamos acostumbrados a resolver problemas. Aún así, hay que aceptar lo que ha pasado, igual que sucede con las condiciones meteorológicas".

Ezpeleta también ha recordado que "para ser franco, este GP será el 499 que organizamos y es la primera vez que nos enfrentamos a este problema, no es positivo pero hay que aceptar que estas cosas pasan, el objetivo principal ahora es correr en Argentina y Austin".

A la hora de hablar de los perjudicados se ha referido a "suministradores de neumáticos, Gresini, VR46 o Ducati. Todo el mundo debe contar con las mismas condiciones, si le falla uno ya es suficiente razón para posponerlo todo".

Por último, se refirió al gran número de carreras consecutivas: "Sería fantástico organizarlo todo bien, pero es muy complicado. Reducir los grandes premios sería una posibilidad, pero hay un gran interés por MotoGP. No es una cuestión que nos vayamos a plantear. Organizar un calendario es de las cosas más arduas".