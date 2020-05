Fue un Domingo de Resurrección

Dorna Sports, el 'paddock' de MotoGP y los aficionados al motociclismo ya ven la luz al final del negro túnel. Tras disputarse únicamente el primer gran premio de la temporada en Qatar (sin MotoGP), esta semana se ha anunciado el acuerdo para que el Circuito de Jerez acoja el 19 de julio el GP de España y el 26 el GP de Andalucía. Una semana más tarde -2 de agosto- se celebrará la segunda cita de la temporada del WorldSBK. Los tres eventos están, eso sí, pendientes del visto bueno de las autoridades sanitarias y del gobierno central.

Si nada se tuerce, y aunque sea a puerta cerrada por culpa del maldito virus, el trazado jerezano no faltará a una cita que lleva acogiendo desde 1987 cuando por primera vez albergó el GP de España. Será el 34º año consecutivo con carreras en el Circuito.

La primera piedra, no obstante, se puso en 1986, apenas unos meses después de que el proyecto ideado por Francisco Pacheco y realizado por el alcalde Pedro Pacheco viera la luz con aquella prueba automovilística del 8 de diciembre de 1985 que supuso el banderazo de salida.

En efecto, para las motos hubo que esperar apenas tres meses, con la I Edición del Premio Internacional de Jerez, valedero para el Campeonato de España de Velocidad, evento que estuvo organizado por Cirjesa y el Moto Club Jerezano y que contó con las cilindradas de 80, 125 y 250 centímetros cúbicos, además de la Fórmula 750 y Fórmula FIM TT2. Aquella primera cita con el motociclismo se celebró los días 28, 29 y 30 de marzo de 1986, en pleno final de Semana Santa.

El evento, además, era de una importancia capital, ya que apenas dos semanas después el Circuito acogía el primer Gran Premio de España de Fórmula 1. Hasta Jerez se desplazó Ian Brown, inspector de la Federación Internacional de Deportes de Automovilismo (FISA), quien tenía la última palabra para la homologación del trazado. El británico quedó gratamente sorprendido con las instalaciones y sólo apuntó la necesidad de más líneas telefónicas para facilitar la tarea de los medios de comunicación. Luz verde para la Fórmula 1.

Trofeo Internacional de Jerez

Lo más granado del motociclismo español acudía de nuevo a la llamada de Jerez, retomándose una relación que quedó truncada cuando, por motivos de seguridad, los circuitos urbanos dejaron paso a los permanentes. De aquellos Premio de La Merced al Trofeo Internacional de Jerez. El sábado se celebraron los entrenamientos oficiales cronometrados. Jorge Martínez Aspar lograba la primera ‘pole’ en Jerez en la categoría de 80cc por delante de ‘Champi Herreros’ y Ángel Nieto, en la que fue única participación del zamorano en el Circuito. Pocos meses después sufría el accidente en Calafat que le obligaba a retirarse. Andrés Sánchez Marín (125cc); Toni Boronat (250cc); Joan Garriga (750cc); y Andrés Fernández (TT-2) también conseguían salir desde la primera línea de la parrilla.

El Domingo de Resurrección, más de 60.000 personas -según los datos ofrecidos por la organización- acudieron al Circuito de Jerez para presenciar las primeras carreras de motociclismo de su historia.

Uno de los platos fuertes de la jornada se centraba en la carrera de 80cc, con un presumible duelo Aspar-Nieto que no defraudó. El de Alzira se imponía al 12+1 veces campeón del mundo, que se tenía que conformar con la segunda posición, siendo por tanto la única vez que subía al podio del trazado jerezano. ‘Champi’ obtenía la tercera posición. En 250cc, una rotura de Toni Boronat entregaba en bandeja el triunfo a Sito Pons, que se imponía por delante de Carlos Cardús y Alan Carter, único extranjero que participó aquel año. Y en 750, Joan Garriga, a lomos de su Cagiva, no dio opción a Andrés Pérez Rubio y Toni Boronat.

Un gran circuito

El de Jerez cautivó desde un primer momento a los pilotos españoles. Jorge Martínez Aspar afirmaba tras ganar la carrera de 80cc que el trazado sería “el mejor del mundo” cuando estuviera totalmente acabado, “es espectacular”.

Sito Pons sí que ponía algún pero en materia de seguridad por el muro de hormigón que rodeaba la pista: “Desde el punto de vista de un motorista, hay pequeños detalles en materia de seguridad, como el muro, que se pueden arreglar. Ya es un gran circuito y con esos retoques lo será aún más”.

En similares términos elogiosos se manifestaba Joan Garriga: “Sólo lo había visto sobre plano y ahora en vivo me ha gustado muchísimo. Siempre puedes encontrar fallos y ventajas, pero seguro que los primeros se van subsanando con el tiempo. Hacen falta más circuitos en España, porque desplazarse hasta aquí es costoso, aunque para venir aquí no me importaría hacer 4.000 kilómetros, merece la pena. Lo que es de esperar es que sea rentable y se amortice esta gran construcción”, vaticinó.

El por entonces presidente de la Federación Española de Motociclismo, Toni López, no tenía reparos en afirmar que junto al de Nurburgring, el de Jerez ya era el mejor circuito de Europa, con la diferencia de que “el alemán ha costado cinco veces más”.

Curva Peluqui

El I Premio Internacional de Jerez también sirvió para homenajear a Antonio Sánchez Garrido ‘Peluqui’, piloto jerezano que perdió la vida en un accidente en la esquina del antiguo estadio de Domecq. En este primer evento motociclista en el Circuito se aprovechó para poner nombre a una de las curvas que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las más míticas del Mundial de MotoGP, uniendo para siempre su nombre con el de Ángel Nieto y la ‘pelouse’, la zona donde se concentra el mayor número de aficionados.

60.000 personas y 6 millones de taquilla

Seis millones de pesetas se recaudaron en el I Trofeo Internacional de Jerez, con una asistencia de 60.000 personas, según los datos que ofrecieron los organizadores. El evento fue una auténtica prueba de fuego, ya que dos semanas después se celebraría en el trazado el Gran Premio de España de Fórmula 1. Un año después, el Circuito acogía por primera vez el GP de España de Motociclismo y, desde entonces, el Mundial de Motociclismo no ha faltado a su cita con la ciudad.