Izan Guevara: “Creía que nos iba a costar más”

El Gaviota GASGAS Aspar Team ha arrancado el gran premio de España con Izan Guevara liderando la categoría de Moto3 tras los dos primeros entrenamientos libres. El piloto balear ha sido el más rápido en pista con diferencia y ha conseguido su mejor tiempo en su novena vuelta, de un total de 17.

"Estoy muy contento, empezar el gran premio liderando es muy positivo”, reconoce e piloto balear, quien añade que “pensaba que nos costaría más, pero ha sido lo contrario. Espero mañana poder seguir a este nivel, porque hemos estado en el top 5 por la mañana y hemos sido los más rápidos por la tarde, cuando además me he centrado en hacer ritmo”.

Guevara ha rodado a un ritmo constante de 1:47 bajos y medios y se siente preparado para mañana continuar dándolo todo en busca de la que podría ser su segunda pole del año. Justo tras él, a poco más de una décima, han terminado Ayumu Sasaki y Jaume Masià. “El equipo ha hecho un gran trabajo, esperamos que mañana siga siendo igual”, finaliza.

García Dols, "positivo"

Por su parte, Sergio García Dols ha arrancado la jornada en la tercera posición, y por la tarde estaba también entre los pilotos más rápidos hasta que una caída ha frenado su progresión en los minutos finales del entrenamiento.

El piloto del Gaviota GASGAS Aspar Team ha terminado undécimo, a siete décimas de su compañero de equipo, y reconoce que ha sido un primer día “positivo en Jerez, estamos más o menos bien en cuanto a la puesta a punto de la moto. En la segunda tanda, cuando he puesto el neumático nuevo, me he caído, y al volver a salir a pista ya no tenía buenas sensaciones con el tren delantero y me he vuelto a caer. Estoy de todos modos dentro de la Q2 sin haber hecho mi mejor giro. De todos modos, tocará mañana darlo todo”.