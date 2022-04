Joan Mir: “No ha salido como pensaba”

Joan Mir no está del todo satisfecho. El de Suzuki no ha podido plasmar la velocidad que había demostrado en los entrenamientos con una buena clasificación y un error en la frenada le ha llevado al suelo, justo cuando estaba demostrando que puede estar al nivel de los más rápidos de MotoGP.

"Estoy satisfecho con el trabajo pero no estoy contento, no han salido las cosas como pensaba, el potencial era mucho más alto. Un poco más tranquilo hubiera bajado dos décimas, pero he querido atacar mucho y me he caído, puede pasar, pero con una décima más estaba en segunda fila y creo que la tenía", reconoce el piloto mallorquín.

En cuanto a los detalles a tener en cuenta en la cita de mañana, dos importante; neumáticos y temperatura. "El compuesto duro te da más estabilidad en frenada pero en ángulo máximo tiene menos agarre que una goma más blanda, recto paraba bien, pero he entrado con mucho freno en la curva y estas son las caídas de este neumático", reconoce el de Suzuki.

Las características de Jerez

En cuanto al calor que se espera para mañana en la carrera de MotoGP, lo tiene claro: "Nos tiene que dar igual, si puedo elegir prefiero una carrera más fresca, que nos da más agarre y podemos defendernos mejor, pero si sube el calor puede haber más sorpresas y eso nos puede ir bien”.

No será una cita fácil, sea como fuere. Mir asegura que “adelantar en esta pista es complicadísimo, hay que aprovechar la salida y las dos primeras vueltas, luego hay que ver a final de carrera a [qué] gente les caerá el neumático, pero no [será] a todos, no podemos confiarnos en eso".

A pesar de todo, apuesta por dar la campanada en Jerez: "Mañana un podio sería un buen resultado, quizá tercero".