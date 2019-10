Jorge Lorenzo: "Soy el piloto más físicamente tocado de la parrilla"

La primera temporada de Jorge Lorenzo en el box de Honda Repsol está siendo decepcionante. El balear lleva un año malo y físicamente nunca ha estado al cien por cien tras los problemas con los que acabó el año 2018. Lorenzo afirma que "quizá soy el piloto más tocado de la parrilla" y reconoce que "los resultados no son buenos" y añade que no se siente "a gusto con la moto. No hay claros progresos y no lo digo yo, son los resultados, es la realidad".

En Motegi, el de Palma de Mallorca espera estar "un poco mejor que en Tailandia de la columna. Vamos a ver cómo nos va en este circuito que siempre me ha ido bien y en donde el asfalto y la ausencia de baches siempre ha ido bien a mi estilo de pilotaje", agregó.

Johann Zarco hará las tres últimas carreras en el equipo LCR Honda Idemitsu de Lucio Cecchinello y hay voces que apunta que podría sustituir al mallorquín la temporada que viene en el HRC. Lorenzo resta importancia a esa decisión del fabricante japonés pues "es un puesto que queda libre y Zarco es un piloto que está libre y que quiere pilotar. Creo que es una elección lógica que hace Honda y Cecchinello pero no me mete ninguna presión" y recordó que "tanto Nakagami como Carl -Crutchlow, su compañero de equipo- han quedado delante mío en casi todas las carreras".