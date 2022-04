Jorge Martín, a desquitarse en Jerez

A Jorge Martín no le va nada bien tierras portuguesas. Tras la caída sufrida la temporada pasada en Portimao, el joven piloto de Pramac-Ducati volvió a caer este pasado fin de semana en el trazado luso y sumó una vez más cero puntos, la tercera vez en lo que llevamos de temporada.

“Ha sido una pena porque creo que estaba rodando rápido, pero estoy confiado de cara a la próxima semana en Jerez porque creo que la velocidad la tenemos. Espero hacer una buena carrera allí”, reconocía el madrileño al acabar la cita en Portimao.

Mal inicio de mundial

Y es el que el inicio de Mundial está siendo casi catastrófico para el joven piloto. Martín se cayó en la carrera inaugural de la temporada, en Qatar, donde Pecco Bagnaia se lo llevó por delante. Se volvió a ir al suelo en Indonesia en condiciones de lluvia y una pista inestable. Y este pasado domingo, por tercera vez en cinco carreras, un nuevo cero.

“Estaba rodando detrás de Marc Márquez y sentía que tenía un poco más de velocidad que él, pero no encontraba la forma de adelantarle”, explicaba Martín al final de la carrera. Aún más, durante el fin de semana el guión no era muy halagüeño. Por primera vez, Jorge Martín no se clasificó en la primera fila de la parrilla, es más, no logró ni pasar el corte de la Q1. Y en carrera, cuando venía en remontada, se encontró con una caída completamente inesperada.

“Es un lastre, y podría haber sido mucho peor viendo como ha ido la carrera respecto al resto, con las caídas de Enea Bastianini y Jack Miller, pero está claro que tres caídas en cinco carreras no es positivo, hay que mirar el por qué y tratar de de solucionarlo”, asegura el corredor de Pramac,

Sin embargo, el piloto asegura que esto no hará cambiar su forma de afrontar las próximas carreras: “No voy a cambiar la forma en la que afrontamos las carreras, no hice nada del otro mundo en la caída, al final hay que apretar porque si intentas tomarte las cosas con prudencia acabas el 15º. Me encuentro confiado para Jerez y creo que voy a poder hacer una buena carrera allí”.