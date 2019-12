José Manuel Morillo sube al podio en Laroya

José Manuel Morillo Racero ha puesto punto final a la temporada, en la que se ha proclamado campeón de Andalucía de Cross Country y Enduro Indoor, subiendo al podio en la última cita del Regional de Enduro celebrado en Laroya (Almería). El jerezano ha acabado este certamen en la cuarta posición a tan sólo dos puntos del mundialista Sergio Navarro.

Los hermanos Navarro, Sergio y Alejandro, se repartieron el triunfo: el primero, ganando esta gran final por 9 segundos sobre su hermano, que con ese segundo puesto se aseguraba el título y llevar el uno en 2020. El podio de esta final lo completó José Manuel Morillo, a 2:12 de Sergio Navarro. Jorge Redondo era cuarto, pero le servía para asegurarse el subcampeonato al totalizar 106 puntos por los 132 de Alejandro Navarro y los 100 de Sergio Navarro. Morillo, con 98, se quedó a las puertas del podio final al echar de menos los puntos que perdió por la avería sufrida en Antas.

El piloto jerezano del Go Racing pudo retornar con su Beta de 2T después de tener que participar en la última cita del Andaluz de XC con una moto prestada. A lomos de su habitual montura, Morillo Racero señalaba que "pudimos montar la moto el jueves en poco tiempo. Tuve un día regular al no poder poner la moto a punto como a mí me gusta. Sufrí un par de caídas y tampoco me benefició un circuito tan revirado porque la moto de 300 tiene mucha potencia. Pude ser tercero detrás de los dos hermanos mundialistas", resumía el doce veces campeón andaluz.