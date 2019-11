José Manuel Morillo gana el Andaluz de Cross Country con una moto prestada

José Manuel Morillo Racero se ha proclamado campeón de Andalucía de Cross Country (XC) ganando la última prueba celebrada en la localidad almeriense de Illar, sumando 50 puntos para acabar el campeonato con 120 por los 87 de Juan Carlos Ramírez, que tenía opciones de acabar campeón y que sólo ha podido ser cuarto.

El piloto jerezano del Go Racing, que defendía su privilegiada primera plaza en la cita almeriense, ha tenido que correr la última prueba del certamen con una moto prestada, ya que rompió el cigüeñal de su Beta en la carrera de Antas del Andaluz de Enduro, único título que se le ha escapado esta temporada, ya que también se ha proclamado campeón en la disciplina de Enduro Indoor.

Con este triunfo, Morillo Racero logra su quinto entorchado andaluz en Cross Country, para un total de doce campeonatos regionales sumando todas las disciplinas.

A lomos de una Beta 390 4t 2020 "prestada por mi gran amigo Rafael Díaz", declaraba en sus redes sociales, Morillo Racero se ha impuesto este fin de semana a Indalecio Morales después de una bonita pugna por el trinfo final. El jerezano era el más rápido en los entrenamientos libres pese a que se montó en la nueva moto sin haberla 'catado' antes; pero Morales le devolvía la pelota, saliendo primero en carrera después de conseguir la primera plaza en la 'superpole'.

En la carrera, José Manuel Morillo aventajaba en más de minuto y medio a su oponente después de las 10 vueltas realizadas al trazado, empleando un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 54 segundos; mientras que Morales acababa segundo con 2 horas, 7 minutos y 27 segundos. Juan Miguel Gómez, a más de una vuelta, acababa en el tercer cajón del podio de la categoría Sénior A.

Tras coronarse campeón, Morillo Racero destacaba que "me ha gustado esta moto, con un motor progresivo y muy elástico, que me ha sorprendido bastante". Y en el capítulo de agradecimientos, señala que "quiero agradecer a mi equipo Go Racing Motos y al jefe de equipo y amigo Óscar Guerrero por ayudarme todo el año en todo lo posible y cuidarme siempre. Gracias también por ayudarme en todo lo posible día a día y en cada carrera a mi padre, a mi novia Ángeles a mi familia y mis amigos. Gracias a todos los patrocinadores que hacen esto posible: Beta Trueba Oficial, TRS Racing Suspensión, Pont_Grup, ALH Racing, Córner 4 Jerez y Jorge Motor".