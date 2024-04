Marc Márquez calienta el mercado antes del GP de España en Jerez

Marc Márquez regresa al GP de España en Jerez y lo hace por primera vez a lomos de una Ducati. Una situación especial para un piloto que vuelve al circuito donde sufrió la grave lesión en 2020 que cambió su carrera, y del que ya se ausentó el pasado año por otra lesión, que se produjo en la prueba inaugural del Mundial 2023.

Sin embargo, el de Gresini Racing, ha calentado el mercado a pocas horas de arrancar la competición en Jerez, abriendo las puertas de salida del equipo italiano, con el que tiene tan sólo un año de vinculación. En declaraciones a 'TNT Sports', el catalán apunta que “honestamente, creo que el mercado será más pasional este año y llevará más tiempo firmar los contratos y todo lo demás”.

Cada fabricante "ya ha firmado a los mejores pilotos”, asegura Márquez, quien hace repaso a la parrilla de 2025: “Ducati ha firmado a Pecco Bagnaia. Yamaha, a Fabio Quartararo. La siguiente será Aprilia, que se quedará uno de los dos -Maverick Viñales o Aleix Espargaró- (...). Esperarán para elegir a un segundo piloto”.

Futuro incierto

"No he hablado con nadie sobre mi futuro”, sostiene, afirmando estar centrado “en hacerlo bien en pista que es donde más fuerza puedes coger. El primer objetivo, que era el de divertirme, ya lo he conseguido, y a partir de ahí, más temprano que tarde, empezaré a hablar con los equipos".

Por ello, Marc Márquez ha asegurado que “para mí, todas las puertas están abiertas. La cosa es que, cuanto más rápido seas en la pista, más puertas se te abrirán. Ese es mi objetivo. Ahora mismo estoy en una posición diferente porque ahora estoy disfrutando, me siento competitivo y quiero seguir disfrutando de ello. Estoy abierto a escuchar a todos”.