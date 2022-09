Marc Márquez logra la 'pole' del GP de Japón 1.071 días después

1071 días después, Marc Márquez saldrá desde la primera posición en un Gran Premio de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo ha firmado la 'pole' del GP de Japón en una calificación que se ha disputado en condiciones de mojado y que se ha tenido que posponer dos horas a causa de un tifón que está azotando la costa nipona durante los últimos días.

El piloto del Honda Repsol ha logrado su 'pole' número 91 por delante de Johann Zarco y Brad Binder, que completan la primera fila del GP de Japón que se va a disputar este domingo (08:00, hora peninsular), mientras que de los pilotos que luchan por el título, el que mejor lo ha hecho es Aleix Espargaró, que partirá desde la segunda fila en sexta posición. Fabio Quartararo lo hará desde la novena plaza y Pecco Bagnaia ha cerrado la Q2 con la duodcécima posición.

"Se ha hecho demasiado largo, pero tenía que aprovecharlo, puedo pilotar como quiero en agua porque no se utiliza toda la fuerza, he arriesgado y lo he aprovechado. Quiero agradecer a toda la gente volver un poquito donde queríamos, hay que celebrarlo y mañana veremos qué pasa. Hay que buscar pequeños alicientes para tener motivaciones", han sido las primeras palabras de Marc Márquez en el corralito nada más bajarse de la moto.

Precisamente, la última 'pole' del campeón español fue en Motegi en 2019, completándose un ciclo en el que vuelve a lo más alto, aunque en 2021 pudo ganar las carreras de Alemania, Austin y Emilia Romagna. No obstante, la carrera del domingo se prevé que será en seco, por lo que las opciones de victoria bajan considerablemente, como el propio piloto se ha encargado de advertir al comentar que no tiene ni el ritmo ni aún las fuerzas necesarias en el brazo derecho.