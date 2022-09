Marc Márquez se reinventa

Marc Márquez nunca pierde la sonrisa, ni siquiera en los peores momentos. Tras completar con éxito el Test de Misano muestra su mejor cara y no es para menos. Ha demostrado que está de vuelta y que su cuarta operación en el hombro del pasado mes de junio comienza a ser historia.

El ocho veces campeón del Mundo, aunque dolorido, ha completado cien giros al trazado de Monza (39 el primer día y 61 este miércoles). Además, su tiempo ha sido importante, 1'31"642 (13º), sólo 0"588 más que Fabio Quartararo, que ha dominado los ensayos. Además, las pruebas han permitido ver a Yamaha con mayor velocidad punta, un nuevo chasis de Ducati y numerosas pruebas en Honda.

Back on the bike, test done! ✅Muy contento de haber podido rodar tantas vueltas, buenas sensaciones, toca trabajar para encontrar el ritmo. Completar estos días es un gran paso en mi recuperación. Ahora a esperar sensaciones del brazo y decidir los próximos pasos. -#MM93 pic.twitter.com/AAOuvcyfmp — Marc Márquez (@marcmarquez93) September 7, 2022

Pero el protagonista era el de Cervera, que ha cumplido con creces las expectativas y a ido a más a medida que ha ido recuperando sensaciones. El primer día sólo rodó por la mañana y este miércoles salió a pista dos veces. "Ha quedado claro que no se me ha olvidado montar en moto. La valoración del test es muy buena, lo que buscaba era reencontrarme, ver cómo estaba el brazo y la posición sobre la moto ha sido muy buena. Cuando me llegó la fatiga, me costaba bastante y mi ritmo fue más lento. Me costaba hasta tocar con el codo en algunas curvas, que es uno de mis puntos fuertes, pero, insisto, en líneas generales, el ensayo ha sido muy positivo para mí y para el proyecto, pues hemos probado cosas para el año que viene, pero queda mucho trabajo por hacer", ha detallado Marc Márquez.

Sobre su posible participación en Aragón, ha resaltado que "tenemos que ver mi evolución en estos dos o tres días para comprobar si podemos dar un paso a nivel de fuerza. Si estoy aquí en el Test es porque mi intención es volver lo antes posible, pero cuando tenga garantías de terminar una carrera".

Aleix Espargaró, con un dedo de la mano roto

Por su parte, los dos pilotos de Aprilia Racing a tiempo completo, Maverick Viñales y Aleix Espargaró concluyeron el Test en el prestigioso Top 5, el primero de ellos fue tercero, con un 1:31.189, y el segundo quinto, con un crono de 1:31.333, ambos marcados en la sesión matinal del segundo día.

Sin embargo, cabe destacar que la caída sufrida por el mayor de los Espargaró en la sesión le ha dejado secuelas. Ha acabado con el dedo meñique de la mano izquierda roto. Afortunadamente, no tendrá que ser operado y espera estar bien para competir a pleno rendimiento en Aragón.

