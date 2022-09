Marc Márquez se abraza a su Honda cien días después

Marc Márquez, como los toreros, está hecho de otra pasta. El ocho veces campeón del Mundo está de vuelta y se ha subido nuevamente a una moto GP en el Test de Misano tras dejar atrás la cuarta intervención en su hombro derecho hace casi cuatro meses. La última vez que compitió fue hace exactamente 100 días en Muguello. Ha superado un complicado proceso de recuperación y dos test muy recientes sobre una máquina de calle antes de volver, por fin, a 'abrazar' la Honda MotoGP.

Y Honda respira más tranquila. Y no es para menos, el piloto de Cervera ha completado en la primera parte del test un total de 39 vueltas antes del parón del almuerzo en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli y, tras salir inicialmente con una RC213V estándar -similar a la que pilotó por última vez en el pasado GP de Italia- el ilerdense no ha tardado mucho en empezar a probar nuevas piezas para HRC. Fantástica noticia para HRC, Marc Márquez y MotoGP en general.

De momento, se encuentra bien, pero ha solicitado a su equipo tiempo para probarse y luego "si puedo rodar en unos tiempos decentes y en unas condiciones buenas, pues la prioridad será trabajar".

Lo que busca con estos ensayos es recuperar las sensaciones sobre la moto para luego, volver a competir lo antes posible, por eso estoy aquí". De todos modos, su regreso al Mundial a partir del GP de Aragón aún está en el aire, ya que "cuando vuelva lo haré para correr todas las carreras que falten. No voy a correr un Gran Premio y después quedarme en casad, después de estos días de esanyo decidiré si es posible correr en Aragón o no. Me conocéis, si es posible lo intentaré, pero si no es posible, esperaré".