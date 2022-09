Marc Márquez: "Yo sé mi realidad y cómo estoy, lo habéis visto"

Marc Márquez, que ha reaparecido 110 días después de su cuarta operación del brazo, saldrá desde la 13ª posición en el GP de Aragón que se disputa en Motorland. El español, a pesar de las expectativas creadas y a las palabras de varios pilotos asegurando que estaría en Alcañiz para luchar por el triunfo, ha declarado en su comparecencia ante los medios que "hemos visto, habéis visto, la realidad. Yo sé mi realidad y cómo estoy".

Pese a una caída por la mañana, que tenía que llegar antes o temprano, Márquez apuntaba que el sábado había sido bueno "porque por la tarde me he encontrado bien, rápido y fluido encima de la moto, que es lo más importante. En cambio, por la mañana, como pasó el viernes, no hay manera y no me encuentro bien, no me salen las cosas". Como la carrera es a las dos de la tarde "esperemos salir bien porque, aparte de ir un poco más rápido, te cansas menos si vas más relajado".

La gran incógnita para el ocho veces campeón del mundo es ver si aguantará físicamente bien una carrera: "Hace tres o cuatro meses que no hago una carrera entera y eso también se va a notar. Lo voy a notar en la salida y lo voy a notar en todo. Me acuerdo cuando volví en Portimao, que cometí errores que son porque te falta el ritmo, te falta la sensibilidad y las sensaciones. Yo pongo todo de mi parte, pero sólo hasta un punto".

Tras dos días de intensa actividad física, reconoció que "el brazo se fatiga, lógicamente sientes algunas molestias por el antebrazo o por el hombro, pero lo importante es que estas molestias siempre son controladas y que cuando descanso bajan y lo importante es que vaya cogiendo musculatura. Pero también me ha gustado que mi cabeza, cuando me he caído, no ha tenido miedo a poner el brazo en el suelo, que antes siempre se encogía. Esta vez, inconscientemente, he sacado el brazo. Esto también es importante, que sea así, natural".