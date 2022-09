Marc Márquez: "Lo lamento por Fabio porque se está jugando el Mundial, ha sido un lance de carrera"

El español Marc Márquez, que se tuvo que retirar en la primera vuelta del Gran Premio de Aragón tras un incidente con Fabio Quartararo y otro posterior con Takaaki Nakagami, señaló que le sabía mal y esperaba que ambos estuviera bien, "pero me sabe mucho peor", dijo, "por Fabio, que se está jugando el título mundial y sé lo que pasa".

"Sé realmente lo que es perder una carrera por un toque con otro piloto, porque me ha pasado, pero él sabe también que tanto él como Aleix se han querido arriesgar en las primeras vueltas y estas cosas a veces pasan y forman parte de los incidentes de carrera, como también le puede pasar a Bagnaia o a otros", indicó.

"Me sabe sobre todo mal por Fabio y me alegra que lo haya entendido así, pero es que tampoco hay otra manera de entenderlo, no es que yo quiere hacer ese movimiento ni cortar gas en mitad de la recta, me ha derrapado la moto, tampoco exagerado, pero he recibido el contacto porque él estaba planeando adelantarme en la siguiente curva y es ahí donde está el error", explicó Márquez sobre el incidente.

"He hecho una gran salida, una salida por fuera, sin hacer levantar a nadie la moto, he ido bien y en la curva tres, como pasa muchas veces en este circuito y como ha pasado delante mío, con Espargaró y Bastianini, se han ido los dos largos. Yo iba bien, por la trazada, he tenido un susto, en el que lógicamente el control de tracción ha frenado un poco más la moto. Fabio iba muy, muy pegado, porque estaba preparando el adelantamiento en la curva cuatro o cinco, que es donde se suele adelantar en la salida, siempre se adelanta ahí, sales rápido de la tres y adelantas en la cuatro o cinco", explicó el piloto de Repsol sobre las condiciones del incidente.

"Ha sido un incidente de carrera y a partir de ahí se me ha complicado el asunto porque en la curva siete, bueno ya en la curva cinco, he notado algo raro porque la moto no iba bien e incluso me he apartado un poco en la curva siete. Nakagami me ha pasado por dentro y se ha ido largo y yo, cuando ya estaba completamente delante, he puesto el dispositivo trasero y, al ponerlo, se ve en las imágenes, salta una pieza volando y es cuando se bloquea la rueda de detrás", agregó Marc Márquez.

"Al bloquearse la rueda podía haber ido la moto hacia la derecha o hacia la izquierda, se ha ido hacia la izquierda y yo me he levantado un poco de la moto y Nakagami y yo nos hemos tocado. Aparte la moto se me estaba frenando y es ahí donde la caída ha sido muy peligrosa pues cuando dependes de un fallo mecánico suelen ser caídas que no te esperas", destacó Marc Márquez sobre el percance con el japonés Nakagami.