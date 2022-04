Marc Márquez se prueba en el Circuito de Alcarrás para decidir si viaja a Austin

Dicho y hecho. Marc Márquez no se rinde. El ocho veces campeón del mundo no arroja la toalla y se ha empeñado en correr este fin de semana en el GP de las Américas en Austin. El de Cervera se encuentra mucho mejor de los problemas de diplopía (visión doble) que volvió a sufrir tras su grave caída en en el warm up del Gran Premio de Indonesia el pasado 20 de marzo.

El catalán ha dado un paso más. En la mañana de este martes, se ha subido a una Honda CBR600RR -moto deportiva- en el circuito de Alcarràs (Lleida) para dar un número importante de vueltas al trazado. De momento, no se ha pronunciado, pero lo horá en las próximas horas y se desvelerá la gran incógnita, si puede competir o no este fin de semana.

Si todo marcha bien, Márquez se desplazará hasta Estados Unidos este mismo miércoles para competir en uno de los circuitos que más le gustan, ya que en él salió victorioso en siete oportunidades, la última el pasado curso.

Su equipo, de todos modos, se va a reunir para valorar la situación y en la tarde de este martes emitirá un comunicado confirmando la decisión de que Márquez viaje o no a los Estados Unidos y vuelva a competir tras perderse las carreras de Indonesia y Argentina.

Márquez quiere volver y en sus redes sociales ya ha dejado pinceladas de la que puede ser su decisión.