Marc Márquez, el gladiador que nunca se rinde

"Dicen que nunca se rinde..." La frase acuñada por El Arrebato para su famoso himno del Centenario del Sevilla va más allá de las palabras. En ese caso, sirve también para describir el espíritu de lucha y superación de Marc Márquez, un gladiador que nunca dobla la rodilla y que se supera ante cada adversidad.

El ocho veces campeón del Mundo sufrió hace doce días una aparatosa y fuerte caída en el warm up del Gran Premio de Indonesia que se disputaba en el Circuito de Mandalika que le impidió participar en la carrera. Fue trasladado al hospital con traumatismo craneoencefálico y al llegar a España y ser examinado por sus especialisas le diagnosticaron un nuevo episodio de diplopía (visión doble).

Se va a perder el GP de Argentina por recomendación de los médicos, pero lo va a intentar todo para estar la próxima semana en el GP de las Américas de Austin, un trazado que se le da bastante bien. El de Cervera quiere comenzar a sumar puntos cuanto antes y arriesgará para no quedarse a cero otra vez. Si no corre en Austin lo hará en Portimao y también en Jerez.

Mientras, Alberto Puig, team manager del Repsol Honda Team, quiere ser cauto, antepone a cualquier cosa la salud del piloto y ha recordado en Termas de Río Hondo que "el accidente fue brutal, malo. Por suerte, el impacto de la lesión fue más aparatoso que gave y su episodio de diplopía es claramente menor que el del año pasado haciendo enduro. Él se muestra es bastante optimista, pero también es realista, sabe que el tiempo de recuperación sera más corto que la vez anterior, pero no debe precipitarse. ¿Cuándo va a volver? Es difícil de asegurarlo. El tema de la visión es muy complicado, pero queremos pensar que será más rápido que la vez anterior aunque sin plazos".

Puig descartó que Márquez probase con otra moto antes de competir como en enero. "Esto es muy simple, ves o no ves. Si no ves al cien por cien, no puedes pilotar. En enero probamos porque llevaba meses sin pilotar, pero ahora es diferente. En el momento en el que él vea con claridad, vendrá directamente a las carreras".

El director de Repsol Honda también se refirió a lo mal que lo ha pasado el de Cervera, aunque ya comienza a respirar nuevamente. "Se encontraba muy decepcionado. Empezamos el Mundial con ilusión y unas esperanzas muy altas. Hicimos una buena carrera en Qatar y el test en Indonesia indicaba que podíamos hacer una buena carrera allí, pero las cosas fueron mal. Por desgracia, esto pasa y tuvo varias caídas. Marc es un chico optimista, ya está pensando en cómo acelerar su recuperación. La caída fue dura, aunque el hecho de que se caiga no significa que siempre vaya a tener este problema, ya tuvo muchas caídas antes de esa. Quiero ser positivo y esperar que esté bien cuanto antes".