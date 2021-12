Motivos por los que tu coche puede gastar más aceite de lo normal

La gasolina suele ser uno de los elementos que más atención requiere de nuestro coche. No obstante, no comprobar otros indicadores de nuestro vehículo, como el nivel de aceite, puede ocasionarte problemas si no lo gestionas adecuadamente.

Es más, si no comprobamos cuánto aceite le queda al motor, podríamos estar poniéndonos en peligro como conductores. Aunque los coches actuales apenas gastan aceite, tu vehículo puede presentar alguna serie de problemas que sean una excepción. Por este motivo es muy importante que compruebes si tu coche gasta más aceite de lo normal.

Cómo saber si mi coche gasta demasiado aceite

Esto es un inconveniente que debemos evitar para impedir que el motor del coche se acabe estropeando y de ser así, tener que repararlo. Para conocer el nivel de aceite deberemos usar una varilla, puesto que no hay forma de hacerlo desde el cuadro de instrumentos de nuestro coche.

Descuidar el nivel de aceite puede causar daños graves en el motor y dejarte tirado en el momento más inoportuno. Revísalo 1 vez al mes y siempre antes de viajar👉https://t.co/Z0goF2aWGV#OperacionPuenteDelPilar #RevisaTuVehículo pic.twitter.com/d0JfecOoM9 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 6, 2021

Motivos por los que gasta aceite mi coche

De manera habitual, los coches puede perder una pequeña cantidad de aceite solo con funcionar. Se trata de un consumo ínfimo y no requiere rellenar el depósito de aceite. No obstante, existen otros motivos muchos más graves que sí deben preocuparte.

Fugas de aceite: puede pasar que las gomas y las juntas del motor se vayan desgastando con el tiempo. De este modo los motores pueden acabar expulsando aceite. El verdadero problema es que los motores modernos tienen un recubrimiento que impide que veamos cómo cae el aceite al suelo.

Aceite de poca calidad: usar un aceite que no cuenta con unas buenas características, o un aceite que no es apropiado para tu vehículo puede ser uno de los principales motivos que elevan el consumo de este combustible en tu coche.

Erosión de los cilindros: los pistones cuentan con unos anillos que se pegan a la superficie del cilindro para que sea hermético. Cuanto más se erosionan, más se deforma el cilindro y el gasto de de aceite se dispara. Si esto ocurre, es necesario que realices una prueba para comprobar que no haya fallos en tu motor.