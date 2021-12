¿Me pueden multar por fumar en el coche?

Fumar habitualmente es uno de los grandes problemas para la salud que existen. Por eso, las autoridades sanitarias y muchas organizaciones están cada vez más interesadas en la eliminación de este hábito tan nocivo para la salud.

El Ministerio de Sanidad ha comunicado recientemente su intención de estudiar si aborda la prohibición de fumar durante la conducción, algo que en caso de aprobarse llevaría asociado multas en caso de incumplimiento.

De momento, no hay ninguna ley que estrictamente impida a los conductores o acompañantes fumar un cigarrillo dentro de un coche. Por el simple hecho de fumar, no podrás recibir una multa, ya que no está considerado una infracción, todavía.

Sin embargo, existe un caso en el que si se se puede contemplar una multa para los conductores: en el supuesto de que un conductor esté fumando y le acabe generando algún tipo de distracción, sí que podrá ser sancionado con una multa.

Fumar mientras se conduce NO es infracción. Puede ser sancionable si se hace provocando #distracción o poniendo en riesgo la seguridad vial pic.twitter.com/tL59PYDE7w — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 20, 2017

Tal y como dice la Dirección General de Tráfico en sus redes sociales, fumar será solo objeto de sanción siempre que las autoridades consideren que el conductor se está distrayendo con el tabaco. Se podría decir que el fin de este tipo de multa es similar al de conducir con un abrigo grande.

Cuantía de las multas por fumar en el coche

En el caso de que se nos proponga para sanción por fumar, al tratarse de una distracción al volante se puede ser sancionado con 100 euros de multa.

Una sanción mayor es la que propone la DGT en caso de tirar una colilla por la ventanilla del coche. En este caso la multa puede ascender hasta los 200 euros y una retirada de 4 puntos del carnet.

Esta es considerada como una acción temeraria, puesto que puede entorpecer la circulación de otros conductores y pone en peligro a ciclistas o motoristas, por no mencionar el peligro de incendio que acarrea.

Según los cálculos de la DGT, encender un cigarrillo al volante equivale a perder de vista la carretera durante un tiempo de unos cuatro segundos, lo que implica que, circulando a 100 kilómetros por hora, se recorren 113 metros sin la atención plena en la carretera.

La ceniza del cigarrillo es otro de los motivos que puede provocar distracciones si se nos cae al conducir sobre el cuerpo o el asiento y puede hacer perder el control del vehículo.

El humo del tabaco altera la capacidad motora y cognitiva, se tienen menos reflejos justo cuando más lo necesitas y así es más fácil sufrir un accidente, señala el doctor Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).