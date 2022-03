Acosta, ¿a aprender o a enseñar?

Paraninfo es el salón más relevante de toda universidad, un lugar emblemático donde suelen brindarse lecciones magistrales. Su peculiar nombre se deriva de la persona que anunciaba el inicio del curso académico y que recibía el mismo apelativo. Por méritos propios, y haciendo un parangón, el genuino Pedro Acosta, aún teniendo solo estudios primarios, podría cumplir perfectamente esa 'docta función académica' en este inicio del Mundial de Motociclismo en Qatar. No en vano, pese a su corta edad y aún siendo novato en Moto2, el formidable piloto español ya ejerció de 'catedrático' en 2021, logrando el título de Moto3 con tal superioridad, que ahora en su nuevo debut de categoría muchos se preguntan si repetirá la misma pauta de comportamiento. Y eso que el murciano afirmó el pasado año con desparpajo "haber venido aquí a aprender, no a enseñar".

En honor a la verdad, es de justos reconocer que, con Márquez mermado en la anterior edición, la apoteósica irrupción de Acosta supuso un auténtico revulsivo para el Campeonato del Mundo. Las proezas continuadas del jovencísimo piloto, casi desconocido por aquel entonces, despertaron un interés inusitado en la pequeña cilindrada de Moto3, con actuaciones dignas de audiencias millonarias. Verlo en acción era un auténtico festival, merced a memorables victorias al límite, en las que exhibía la maestría impropia de un recién llegado que se crecía frente a una competencia de 'avispero'. En muchas ocasiones, hubo incluso más emoción en la categoría menor que en la reina de MotoGP, gracias a la poderosa atracción ejercida por el piloto de Mazarrón. De hecho, conviene hacer memoria, pues con solo 17 años de edad, el espigado motociclista levantino logró el título en su primera temporada de grandes premios. Llegó, vio y venció, sin pagar la novatada. Dominó de cabo a rabo, como lo haría un veterano.

A ojos del mundo entero, Pedro Acosta actuó como un verdadero profesor avezado en 2021. Dio lecciones a diestro y siniestro, acaparando en su primer y único año de Moto3 seis victorias, un segundo y tercer puesto como mejores resultados, a los que añadió la regularidad de astuto campeón que no deja nada al azar. Sin amilanarse por la altísima competitividad de la pequeña categoría, que incluye a veteranos curtidos, Acosta hizo de su precocidad virtud, dejando solo de puntuar en un Gran Premio (Aragón) y manteniéndose en los restantes, salvo uno, entre los diez primeros. De este modo, el piloto murciano se convirtió en el español más precoz que lograba el título en su primera temporada, sin olvidar que en 73 años del Mundial ningún novato labró la proeza de 4 podios y 3 victorias consecutivas. Acosta recordó las memorables proezas de Márquez. Eso sí, Marc tardó 33 grandes premios en lograr su primera victoria (125), algo que Pedro consiguió en su segunda carrera, saliendo además desde el 'pit lane' de Lusail y remontando 23 posiciones hasta ganar. Una barbaridad que unida al colosal triunfo posterior de Portugal, le permitieron llegar como líder del Campeonato a Jerez, donde repitió victoria y consolidó su dominio del Mundial.

Después de ese exitoso paso por Andalucía, Pedro Acosta fue octavo en Francia, repitió idéntico resultado en Italia, acabó séptimo en Cataluña y volvió a ganar en Alemania, terminando cuarto en Holanda, tras pasar la noche previa en el hospital por caída. Venció más tarde en Styria, fue cuarto en Austria, decimoprimero en Inglaterra y no puntuó en Aragón. "Me caí por cabezón, pero así aprendo", dijo ese día, al que siguió un séptimo puesto San Marino y un octavo en América, carrera en la que tuvo una brutal caída de la que salió milagrosamente ileso. A partir de ahí, llegó la hora de sentenciar el título. Pedro se preguntaba "¿cómo quieres que use la calculadora si no tengo ni el graduado escolar?", pero le tocó aplicarse en las tres carreras finales. Fue tercero en Misano y en la penúltima de Portimao, su único rival, Foggia, que lleva seis años en Moto3, tiró la toalla con caída ante un heroico novato Acosta que, saliendo el 14, ganó la carrera del título. "Me pasé la última vuelta llorando", fueron sus primeras palabras. Pura épica.

Tras conocer de dónde viene, podemos intuir a dónde puede llegar Acosta en este 2022. Si nos atenemos a la fantástica pretemporada que ha protagonizado, siendo el más rápido en los test colectivos de Moto2 que se llevaron a cabo en Portugal, nadie pone en duda que Pedro será un firme candidato al título. Es más, no hay que olvidar que el piloto español no solía destacar el pasado año en entrenamientos, pues sólo logró la 'pole' en la última carrera de Valencia y, en las demás, afrontaba las carreras en posiciones muy retrasadas, a veces el último, e incluso así ganaba. Qué duda cabe que la Moto3 (de 250 centímetros cúbicos) se le quedaba pequeña al hijo de Paco el pescador y ahora, a lomos de una montura de la cilindrada intermedia (765cc), pilota con más libertad, a su aire y así lo reconoce: "Con la Moto2 me lo paso bien, sin más. Hay mucha diferencia con la Moto3. Todo cambia, desde el motor hasta las llantas. El peso es mayor y también aumenta la velocidad, pero uno se acostumbra". No hay más que verlo.

Con el salto a MotoGP de Remy Gardner y Raúl Fernández, campeón y subcampeón de Moto2 en 2019, Acosta pasa a ser la punta de lanza de KTM para seguir llevando la voz cantante en la categoría. Sin olvidar que, en principio, la idea es que Pedro esté solamente una temporada en esta cilindrada y en 2023 salte a la cilindrada reina con sólo 18 años. En este sentido, el murciano lo tiene claro: "No es primordial llegar pronto, sino llegar preparado. Porque, al final, ganas el Mundial de Moto3, qué bien. Ganas el Mundial de Moto2, qué bien. Pero lo importante es ganar el Mundial de MotoGP" y sentencia: "No tengo ningún objetivo para 2022. Lo que importa es darle al gas y ya veremos si la liamos. Creo que es más tema de estar tranquilo y pasártelo bien que otra cosa. No hay objetivo, nunca lo hay. No nos vamos a estresar. Lo que salga, bien estará. Hay que ir con calma. No hay presión, lo más importante es divertirse". Algo extensivo, qué duda cabe, para quienes disfrutemos viéndole. Eso sí, este año usará dorsal distinto al 37 con el que logró el título en 2021, pues está en poder de su compañero de equipo y a la postre mayor rival, Augusto Fernández, que lleva cinco años en Moto2. Ahora Acosta exhibirá el 51, con el que homenajea a Paco Mármol, asistente y guía en su trayectoria deportiva, que también fue piloto y llevó el dorsal 14. Es decir, el 37 de Pedro, más el 14 de Paco, suman 51. "Bueno, es temporal. Ya recuperaré el 37 en MotoGP", señala el genio de Mazarrón.

A la vista de que en su última carrera disputada en Qatar 2021, Pedro Acosta ganó en Moto3 saliendo el último desde el 'pit lane', todo el mundo se pregunta si el formidable piloto español, que tras dos caídas parte 10º en su primera carrera de Moto2, se empeñará en iniciar el Mundial 2022 cual paraninfo, dando otra lección magistral. Aunque él no se vea académico, su predicado delata lo contrario: "Nunca me ha gustado estudiar, lo hice hasta donde pude. Pero aprendí que si quieres algo, te lo tienes que ganar". Y que lo diga, por eso ahora imparte clases como ninguno…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.