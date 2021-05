Acosta ya ejerce de Márquez

Cuando uno se acostumbra a las emociones fuertes, exige que a la montaña rusa no se le reste ni un solo rail y, si es posible, que cuente cada vez con más toboganes, para dispararnos la adrenalina por las nubes. Desde el año 2010, en que Marc Márquez ganó su primer título mundial en 125 cc, hemos vivido una larga década de pasión y vértigo sin límites, que no encuentran parangón en el mejor parque de atracciones del planeta. Pero, muy a nuestro pesar, el inigualable piloto de MotoGP aún se está recuperando del gravísimo percance sufrido el pasado año en el Gran Premio de España disputado en el Circuito de Jerez y, en su 'defecto', el joven Pedro Acosta está ejerciendo ya en Moto3 ese papel de quitarnos el hipo. Así lo ha hecho el de Mazarrón en el regreso del de Cervera al trazado andaluz, con un histórico tercer triunfo consecutivo en su pequeña categoría, mientras que el mermado octacampeón, lograba un meritorio noveno puesto en la cilindrada reina, tras otras dos nuevas caídas en esta pista donde no gana para sustos.

Ellos dicen que disfrutan, pero a quienes los vemos con la misma intención (aunque sin moto), nos mantienen con el corazón en un puño, bordeando el ataque de nervios. Antes era Márquez el que nos llevaba un día sí y otro también a la 'taquicardia', y ahora le ha tocado el turno a Acosta, bienvenido sea. No podíamos perder esa excitante y acelerada costumbre. En honor a la verdad, uno se pregunta cómo seguiríamos vibrando de no haber surgido este murciano que parece marciano. Su apoteósica exhibición en la cuarta prueba del Mundial 2021, que se ha celebrado este primer domingo de mayo en el trazado jerezano, minimiza de alguna forma la tristeza de ver que Marc no puede rendir todavía como sólo él es capaz de hacer. Bastante hizo con acabar en la novena plaza una exigente carrera (ganada por Miller con Ducati), en la que incluso le enseñó la espalda a otras figuras, hasta de su misma marca (Honda), que no sufren secuelas. Pero no era el día, ni es su momento, al menos está de vuelta y quiere reencontrarse.

Pedro, hijo de pescador, se encargó de echarle un capote al Maestro del motociclismo. Lo hizo a su modo, a lo grande, en la competitiva categoría de Moto3, donde las victorias se deciden en el último suspiro. Acosta logró alzarse con un triunfo que, de no estar en pandemia y haberse permitido acceso al público, habría traído consigo una invasión de pista como la que provocó Álex Crivillé en este Circuito de Jerez en 1996, cuando peleaba por ganar al 'monstruo' Doohan. Dos décadas y media después, Acosta jugaba con los rivales, los estudiaba con pasadas de infarto. Fino, preciso, calculador, milímétrico y astuto, el motociclista levantino de KTM bordó la perfección para subir a lo más alto del podio en Andalucía, llevándose como trofeo un catavino de plata y consiguiendo de paso la proeza de ser el primer piloto debutante que encadena cuatro podios consecutivos en los 73 años de historia del Campeonato. Que le quiten lo bailao, aunque él, tirando de ironía, parecía no haber roto un plato para conseguir tal hazaña en forma de victoria, la número 37 de un español en Jerez que coincide, curiosamente, con el dorsal de su moto (37): "Esto lo escribió alguien, hace ya mucho tiempo. Ha salido bien. Ya veremos las próximas carreras". Y humilde relataba su gesta: "Ha sido una carrera dura. Deniz (Oncu) y Romano (Fenati) tenían un ritmo superior a los demás. Era en el gran premio de casa, al final había que intentarlo todo para ganar. Se ha sufrido, pero todo ha salido bien". Y repartía su mérito: "Esto es para el equipo porque ha trabajado durísimo para darme la mejor moto, para mi familia, para mi entrenador Paco y para todas las madres en su día, sobre todo, para la mía".

A sus solo 16 años de edad, Pedro Acosta se anotó en Jerez una tercera victoria consecutiva que le convierte en el más joven de todos los tiempos en conseguirlo, siendo además el primer debutante capaz de subir al podio en sus cuatro primeras carreras. Lo nunca visto en más de siete décadas del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Ni Agostini, ni Nieto, ni Rossi, ni Márquez, ni ningún otro fuera de serie llegó tan alto, ha sido un murciano que parece marciano, como bajado del ovni que luce en la recta de meta del trazado andaluz. Como bien indica David Sánchez, modélico redactor de Diario de Jerez en su crónica: "Con este triunfo, Acosta suma 95 puntos tras las cuatro primeras carreras y se afianza en el liderato de un Mundial de Moto3. Como siga con esta progresión, le va a sobrar medio campeonato para ser campeón, el más joven de la historia si lo consigue antes del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Casi nada". Así es, casi nada. Es más, aunque las comparaciones sean odiosas, el dato exige dejarlo negro sobre blanco: Marc Márquez tardó 33 grandes premios en lograr su primera victoria (125), algo que el novato Pedro ya consiguió en su segunda carrera, saliendo además desde el pit lane de Doha y remontando 23 posiciones hasta ganar. Una auténtica barbaridad que unida al colosal triunfo de Portugal y a este último de Jerez, permiten concluir que tenemos una figura dispuesta a seguir la senda que Marc abrió en 2010.

En este Gran Premio de España vivido desde la televisión, pero con tantas emociones como en una montaña rusa, se ha oído decir que al Circuito de Jerez le vendrían bien reformas. Cierto, como a todas las catedrales, hay que cuidarlas con mimo y estaría bien que se dejase a la Junta de Andalucía unirse a esa labor, tras 36 años de gestión única por parte de esta grandiosa ciudad. Pero lo que más deseamos es que el año próximo haya público en las gradas y ganen Márquez y Acosta, ejerciendo los dos como marcianos en su casa…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.