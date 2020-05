Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna, ha concretado que "el objetivo es empezar el 19 o 26 de julio" el Mundial de Motociclismo, y tal y como publicó este Diario el pasado domingo, reconoce que empezar en Jerez "es una posibilidad".

"Ahora estamos concentrados en poner en marcha las medidas de seguridad que tenemos que poner en práctica y, si se puede, empezar a finales de julio", explica Ezpeleta, que sobre lo publicado por Diario de Jerez recogiendo lo avanzado por el portal Speedweek de arrancar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, el jefe del Mundial de Motociclismo es claro: "Empezar el 19 de julio en Jerez, a puerta cerrada, es una posibilidad, pero no es fijo todavía. Estamos intentando agrupar Grandes Premios para tener que viajar menos, pero tardaremos aún unos días en saberlo. La idea es empezar el 19 de julio, no sé si en Jerez o en otro sitio".

El estreno de MotoGP y la reanudación de Moto2 y Moto3 será sin público y Ezpeleta ratifica en declaraciones al diario As que "todo será a puerta cerrada de momento, pero lo de Jerez aún no es seguro. ¿Y hacer dos fines de semana seguidos en Austria antes de ir a Brno? No creo. Ahora más que nada, tenemos claro qué Grandes Premios queremos hacer y los colocaremos donde nos venga mejor para hacer menos viajes, pero aún no sabemos cuáles son. Y tampoco está claro que sea el 19 o el 26, porque depende también de los calendarios de la Fórmula 1. La idea es empezar a finales de julio".

Las declaraciones de Ezpeleta abundan en lo publicado el pasado domingo en Diario de Jerez, explicando que 'el portal especializado Speeweek.com asegura, según "una fuente fiable" que Dorna planea -si no hay rebrotes y el COVID 19 está controlado con las suficientes garantías sanitarias- reanudar el Mundial en Jerez el 19 de julio, explicando que en este sentido estuvo la decisión de transportar las 450 toneladas de carga del Mundial directamente a España en cinco jumbos de carga Boeing 747 desde Doha y se almacenaron en gran parte en Lérida. La web apunta a que el Mundial iría después de la cita andaluza a los circuitos de Brno (9 de agosto) y Spielberg (16 de agosto)'.