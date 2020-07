Las altas temperaturas de los últimos días están pasando factura a los pilotos del Mundial de MotoGP. Entre los que más están sufriendo con la canícula se encuentra el piloto mallorquín Joan Mir, del Suzuki Ecstar, que ha confesado que "pilotar en estas condiciones es inhumano".

El balear esperaba calor en Jerez, pero no tanto: "La temperatura por la tarde era un infierno y no se podían bajar los tiempos. Era difícil mejorar en estas condiciones. Hacía mucho calor y es difícil controlar la moto. Es difícil para todo el mundo por la condiciones, no solo nuestra moto. Todos sufriremos en estas condiciones, incluso físicamente. Correr 35 vueltas con este calor aquí es inhumano", sentenció.

En parecidos términos se expresó Maverick Viñales, quien aseguró que el calor jerezano es "aún peor que el que sufrimos en Malasia o Tailandia. Allí al menos hay un par de rectas largas donde puedes descansar. Aquí no, Jerez es un circuito muy técnico, sin descansos y físicamente se sufre más".

También Aleix Espargaró acusó los rigores del verano. "Estás en el hotel o en el motorhome con el aire acondicionado y sales y 'pum', te da esa bofetada de calor. Es impresionante". Y de igual modo, Jorge Martín decía que "en la moto sólo notas el calor de la moto y del asfalto y, cuando paras, mucho peor".

Para paliar esta situación, no han sido pocos los pilotos que se las han ingeniado para refrescarse aprovechando además que el paddock está vacío. Así, Ducati ha buscado un par de piscinas portátiles para Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci; Viñales ha sido más rústico y ha usado un barreño. El más 'chic' ha sido Tito Rabat, que se ha agenciado una piscina amplia con sombrilla incluida; mientras que Arón Canet incluso atendía a los compañeros de Dazn dándose un chapuzón. Todo sea para aliviar este calor sofocante.

La buena noticia para el paddock de MotoGP es que para el domingo se esperan un par de grados menos y ya de cara al GP de Andalucía de la próxima semana las previsiones apuntan a unas temperaturas algo más suaves.