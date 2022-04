Marc Márquez: "Sé que existe riesgo, pero esta es mi pasión, estoy aquí para correr"

Marc Márquez está de vuelta tras perderse las dos últimas carreras del Mundial de MotoGP por la caída que sufrió en el warm up del GP de Indonesia en Mandalika que le provocó un nuevo episodio de diplopía que le impidió ir a Argentina.

El ocho veces campeón mundial reconoce que le "asusta" haber pasado por dos casos de visión doble en muy pocos meses, "es algo que te da miedo" y ante el temor de que una nueva caída le pueda reproducir estos problemas en la vista, explica que "le he preguntado a los médicos y me dicen que el riesgo es el mismo este fin de semana o dentro del año. Al final, es un nervio que se mueve con los impactos", por lo que otra fuerte caída podría volver a desencadenar un nuevo caso.

Pese a ello, Márquez afirma que "esta es mi pasión y he venido para correr, no para pensar en si me caigo o no. Las motos son mi pasión y eso supera cualquier sufrimiento".

El piloto del Honda Repsol explicó cómo ha ido evolucionando en las últimas semanas desde su caída en Mandalika: "La primera semana fue muy dura, pero por suerte me di cuenta pronto de que la lesión no era tan grave como la anterior. Estuve a punto de ir a Argentina, pero al final no me sentí motivado, lo comenté con el médico y decidimos esperar una semana más".

De la vista afirma encontrarse "bien, es verdad que no me encuentro en mi mejor forma" y se toma el fin de semana con el objetivo "de mejorar la confianza. ¿Ganar? Siempre se puede ganar, pero no focalizo mi objetivo en eso, sino en coger confianza".

Son muchas caídas y sólo en el GP de Indonesia varias importantes, dos de ellas en la calificación y la posterior en el warm up. Márquez también apunta a la carcasa que llevó Michelin a Mandalika: "En Qatar fimos bien, pero en Indonesia no nos adaptamos a la nueva carcasa, nos centramos en el neumático trasero en la cuali y en el delantero en el warm up y me caí. Afortunadamente, el resto del cuerpo está bien".