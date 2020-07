En la misma línea se expresó el doctor Ángel Charte, al asegurar que el ocho veces campeón será intervenido este mismo lunes en Barcelona: "Mañana el doctor Mir se desplazará con él a Barcelona para proceder, si no hay ninguna novedad más a nivel orgánico, al tratamiento quirúrgico del húmero". "Dicho esto, no podemos responder en absoluto si estará para la próxima carrera o si estará para Brno o Austria. No es el momento, lo haremos la semana próxima", sentenció, dejando claro que habrá que esperar para saber cuándo volveremos a ver en pista al piloto de Cervera.