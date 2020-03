El coronavirus COVID-19 mantiene en vilo a todo el 'paddock' de MotoGP, expectante por conocer si, como todos los indicios apuntan, se aplazan las carreras del mes de mayo previstas en el Circuito de Jerez, Le Mans y Mugello, que se unirían de este modo a las ya aplazadas de Tailandia, Austin y Argentina.

Uno de los pilotos que está a la espera de que la pandemia pase es el conileño Marcos Ramírez, debutante esta temporada en Moto2 en el equipo American Racing, en el que su compañero Joe Roberts fue protagonista en Qatar, única carrera que hasta el momento se ha podido celebrar junto con la de Moto3.

Ramírez, un año más único piloto andaluz en el Mundial de Motociclismo, pasa los días de confinamiento "en casa, sin poder salir e intentando no perder la forma física". Muy aficionado al ciclismo y al atletismo -participó en la última media maratón de Sevilla bajando su marca personal-, "hago rodillo y corro en la cinta, una hora o hora y media de lo primero y 45 minutos corriendo". Como otros jóvenes de su edad, mata el aburrimiento también viendo series.

A la hora de hablar de la situación que tiene a todos los aficionados al motociclismo en vilo se pone serio. "Veo muy difícil que podamos recuperar la normalidad antes del verano y hasta que no se vuelva a esa normalidad no se va a poder hacer una carrera. Yo espero que podamos correr todas las carreras (18 en total porque Moto2 pudo celebrar la de Qatar) pero lo veo complicado. Creo que a partir de verano empezará el campeonato, antes lo veo difícil porque tengo la sensación de que esto va para largo. De todas maneras, esto lo tienen que decidir los que saben y nosotros mantenernos a la espera, tratar de no perder la forma y veremos qué sucede".

Tras caer uno tras otro, el Gran Premio de España puede ser el siguiente. "No creo que podamos estar en Jerez", ni siquiera a puerta cerrada, teoría a la que se han apuntado algunos directores de equipo.

Marcos debutó en Qatar en la categoría de Moto2 después de un gran año 2019 en el Leopard Racing, donde logró ser tercero del Mundial. Las cosas no rodaron del todo bien y para el conileño la carrera sólo duró unas curvas, ya que se fue al suelo en la primera vuelta. "Poco a poco me voy adaptando a la nueva moto, es una categoría muy dura y nueva para mí, con muchos pilotos con más experiencia. Pese a todo, estaba a un segundo de la cabeza, así que no estoy tan lejos, yo estoy seguro de que llegaré y podré estar delante, porque el equipo está trabajando bien".