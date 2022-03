Marc Márquez: "Me está costando acostumbrarme a esta moto"

Marc Márquez aseguró tras acabar en la quinta posición del Gran Premio de Qatar que "siempre quieres más, estar en el podio o incluso ganar", pero como ya advirtió "no me escondo, intento tener objetivos realistas y ya lo dije, aquí de los cinco primeros sería un buen resultado, es un circuito que siempre me ha costado".

El ocho vences campeón del mundo no se esperaba "una carrera tan rápida y me ha costado más". Tras liderar brevemente la carrera, le rebasó su compañero de equipo, Pol Espargaró: "Cuando he visto que Pol ponía ese ritmo con el blando no tenía claro si iba a poder aguantarlo. Lo he intentado, pero no podía, no tenía más, iba sufriendo de delante, de atrás... pero he hecho mi máximo, físicamente he aguantado bien, que eso es importante y nada, un circuito malo en el que he hecho quinto. Pero, tendremos que mejorar porque ha habido cuatro pilotos más rápidos".

Honda parece que ha vuelto. Pol lideró dos tercios de carrera para acabar tercero y Márquez fue quinto. Nada que ver con el pasado año. El de Cervera señala que su compañero de box "ya ha ido muy rápido toda la pretemporada, está pilotando muy bien y ya lo dije cuando llegamos aquí. De entrada, me estaba costando un poco acostumbrarme a esta moto, pero lo estoy haciendo, a una vuelta soy rápido. Tener un compañero rápido y que esté cómodo ayuda para seguir empujando. Hemos quedado quintos, cogiendo puntos para el campeonato y eso también es parte de la experiencia, cuando se sufre no tirarlo todo por la borda", finalizó.