Marc Márquez: "La moto no es lo importante, sino el proyecto y el pánico, el peor enemigo"

Una tormenta de verano sobre el circuito austriaco de Red Bull Ring, con fuertes rachas de viento y lluvia, obligaron contra pronóstico a interrumpir la rueda de prensa que Marc Márquez ofrecía en el hospitality de Honda Racing. El ocho veces campeón del mundo, que no se dejaba ver en un trazado desde que decidió operarse por cuarta vez el hombro derecho en el mes de junio, llegó a mostrar incluso sus miedos al ver que temblaba el camión de su equipo: "Ya sería lo que me faltaba".

Antes de que estas inclemencias climatológicas le obligaran a buscar mejor refugio, el piloto español había lanzado varios mensajes más positivos que la meteorología: "Me he operado para volver a ganar con Honda" añadiendo también que "la semana próxima me harán un TAC y sabré si podré participar o no en las dos ultimas carreras de este año".

Con una gran expectación por su 'regreso como espectador', Marc intentó aclarar su panorama personal y la visión que tiene del equipo en el que tantos éxitos lleva cosechados.

Sensaciones

"Parece que todo está yendo de forma correcta. Era tomar esta decisión o acabar mi carrera. Vamos de manera lenta, pero segura. Sinceramente, me siento bastante bien. Es un brazo objeto de cuatro operaciones. Está funcionando de manera normal, hago ejercicios que antes no podía hacer. La semana que viene tendré consulta para ver si puedo subir pesos y, en el futuro, subirme a una moto y, entonces, podré decir algo. Soy optimista, estoy subiendo la carga. Cuando me vea al 70-80 por ciento capaz para pilotar una MotoGP volveré. Es la mejor manera para volver, antes de estar al cien por cien. Mi intención es hacer alguna carrera este año. La semana que viene tendré la respuesta. Será importante para preparar 2023".

Honda

"Ya se ve que HRC está viviendo un momento difícil, pero no con uno sino con todos los pilotos. Cuando es con todos, significa que el proyecto no está en su apogeo. Ya tuve la experiencia de 2020, cuando me desconecté demasiado; ahora, intento mantener el contacto con Santi (Hernández), Bradl y está mi hermano. No estoy aquí para ver motos en pista, sino para hablar con Honda. No soy quien decide, pero quiero estar involucrado. El trabajo en equipo marca la diferencia y es importante en un momento difícil".

"Las últimas piezas no las he podido probar. En Mugello vi que era una moto difícil para exprimirla. Más que la moto, lo importante es el proyecto: la información tiene que fluir en todas las áreas. Si todo el mundo se vuelca en la misma dirección y con motivación, saldremos. La clave es entender la dirección".

Cambios en HRC

"Sobre los cambios que me he referido últimamente, no hablo de personas, sino del concepto del equipo. Vemos que los equipos europeos funcionan de manera diferente. Honda está trabajando más que nunca. Hablo del concepto, la coordinación. Estoy con Honda porque creo en ellos y creo que puedo volver a la cabeza con ellos. El trabajo en la fábrica es cada vez más importante. Hay muchos elementos en los que sé que están trabajando".

Objetivo 2023

"Hacer la mejor moto de la parrilla y ganar el título y así será la próxima temporada. Ahora la mente está abierta y eso es importante. No quiero decir: 'Honda tiene que trabajar como los europeos'. El estilo japonés funciona, ganamos muchos títulos así, pero el mundo está cambiando. Es como cuando un piloto cambia con su estilo y te fijas. El pánico es el peor enemigo. Lo importante es analizar la situación. Quiero una moto ganadora. Quizá la moto del estilo Marc Márquez no funcionaría ahora. La categoría está cambiando. Antes eran más bajas; ahora, más altas y largas. Yo no soy ingeniero, pero creo en mis ingenieros. Los debo creer".