Michelin se defiende de las críticas de Honda y pasa al ataque

Piero Taramasso, gerente de Michelin para MotoGP, ha salido al paso de las feroces críticas vertidas por Alberto Puig, team manager de HRC, y Pol Espargaró, que culparon a la suministradora única de neumáticos del Mundial de los malos resultados del equipo nipón en el pasado Gran Premio de Indonesia disputado en Mandalika argumentando que las gomas que se utilizaron durante el fin de semana fueron distintas a las del Test Oficial, en el que Honda logró el mejor tiempo con el piloto de Granollers.

Michelin ha aclarado que los compuestos que se usaron en Mandalika fueron los mismos que los del test de pretemporada, pero sí introdujeron una carcasa nueva -en realidad de 2018- preparada para soportar altas temperaturas, ya que había constancia de que las gomas no iban a aguantar 27 giros por el calor, la humedad y las condiciones de la pista, reasfaltada en algunas zonas y con mucho grip.

"La única opción posible era cambiar el patrón de la carcasa, porque el cambio de los compuestos no habría sido suficiente para bajar la temperatura entre 15-20 grados. Así que introdujimos este tipo de carcasa para las altas temperaturas, y confirmamos los mismos compuestos que tenían los pilotos en los test. De todos modos, la carcasa ya se había utilizado en 2017 y 2018, por lo que los equipos ya conocían las características", explica Taramasso en declaraciones recogidas en motorsport.com.

El responsable de Michelin también lanzó un claro mensaje a Honda: "Lógicamente, cuando las características cambian, para conseguir las mismas prestaciones hay que trabajar en la moto, en las suspensiones, en la electrónica y adaptar el estilo de conducción. No son sólo los neumáticos, hay muchos elementos que te llevan a un buen rendimiento. Hoy en día, por desgracia, no hay neumáticos que puedas poner y encontrarte delante sin tocar nada en cuanto a reglaje. Mucha gente cree que es así, pero por desgracia no es así. Hay que trabajar duro para conseguirlo. La prueba es que los que lo han hecho han salido adelante".

Por último, Taramasso avisa que en próximas carreras podría suceder un hecho similar si se dan circunstancias parecidas a las de Indonesia: "Tenemos cuatro modelos de carcasa, dos delanteros y dos traseros, en nuestra gama, dos estándar y dos diseñados para soportar altas temperaturas. Y utilizaremos estos dos cuando consideremos que es imprescindible ofrecer más seguridad a los pilotos, porque para nosotros la seguridad está por encima del rendimiento".