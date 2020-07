Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda del Mundial de MotoGP, acaba de confirmar en el Circuito de Jerez que Marc Márquez no saldrá a pista mañana viernes y se probará el sábado en la sesión clasificatoria. El pasado domingo por la noche, el equipo de Marc había desmantelado el garaje en el trazado jerezano y luego regresó a casa. Incluso pensar en ver a Márquez en la pista en unos días parecía una locura; sin embargo, eso es lo que ha sucedido y de hecho, el piloto español también convenció a los médicos para que lo dejaran intentar correr.

"Nadie esperaba verlo aquí, estábamos muy preocupados después del accidente -revela Alberto Puig, gerente del equipo Honda;- Marc fue a Barcelona para someterse a una cirugía y la intervención fue espectacularmente bien. Sabíamos que los médicos eran buenos, pero hicieron un trabajo fantástico".

Tan fantástico, que una idea comenzó a destellar en la cabeza de Márquez: "Después de la cirugía, Marc comenzó a sentirse muy bien, no tenía mucho dolor y pudo mover su brazo - continúa Puig - Como nos dijeron los médicos, el nervio estaba intacto".

El pensamiento de Honda "no era correr en esta carrera e intentarlo en Brno, pero después de lo que vimos, después de conocer el deseo de Marc y después de lo que los médicos nos dijeron hoy, entendimos la posición de Márquez. Quiere intentar subir a la moto el sábado, entonces dependerá de sus sentimientos si correrá el domingo o no. El sábado entenderá si podrá cubrir la distancia de la carrera. Si se da cuenta de que sería demasiado arriesgado, Marc entiende nuestra posición de no correr el domingo ".

Así que mañana viernes el campeón mundial no estará en la pista: "Si estuviéramos en una nueva pista sería más difícil, pero estuvimos aquí la semana pasada, conocemos la configuración y Marc sabe cómo conducir, por lo que no tendría sentido intentar mañana y poner el brazo operado bajo tensión", explica el director deportivo del Honda Repsol-. "Es importante que Honda y el equipo respeten los deseos del piloto, por lo que hemos alcanzado este compromiso".

Crutchlow también recibió la aprobación de los médicos: "Sin duda es importante que Cal también pueda competir", agrega Puig. "Él y Marc son nuestros pilotos más rápidos y experimentados, pero ambos están lesionados. Pero nunca presionamos para hacerlos correr, respetamos su voluntad y sus opiniones, incluso si sus resultados son importantes para nosotros. Cuando un piloto está en buena forma, puede empujarlo, pero cuando no lo está, debe dar un paso atrás y ver qué puede hacer".