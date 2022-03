Sergio García e Izan Guevara, pilotos del Aspar Team, al asalto del liderato en Moto3 en Argentina

El Solunion GASGAS Aspar Team llega a la tercera carrera de la temporada, el gran premio de Argentina, con el liderato en la categoría de Moto3 a un punto. Sergio García Dols es segundo de la general con 33 puntos, mientras que su compañero de equipo Izan Guevara ocupa la tercera plaza con 28. El equipo valenciano es el único que ha situado ya a sus dos pilotos en el podio: García fue segundo en Qatar y Guevara repitió posición en Indonesia.

Con estos resultados, el equipo de Jorge Martínez Aspar cambia de continente y tras recorrer más de 15.000 kilómetros se dirige a Argentina, tres años después de la última carrera disputada allí y 28 años después del último triunfo en el Mundial del de Alzira. Desde entonces, y con una ausencia entre medias de 15 temporadas sin recalar en el país sudamericano, al Aspar Team se le ha resistido el podio argentino.

Pero este año, tanto Sergio García como Izan Guevara llegan con fuerza a la primera de dos citas consecutivas en el continente americano, aunque para ambos el Autódromo de Termas de Río Hondo es nuevo. Sergio García llegó a debutar como piloto mundialista en el trazado argentino, pero no pudo correr la carrera por una caída en la sesión de calentamiento. En el caso de Izan Guevara, esta es su segunda temporada en el Mundial, la primera en la que se compite en Argentina debido a la situación sanitaria.

Sergio García afirma estar "motivado y con ganas de competir en Argentina, en un circuito que conozco porque fue el escenario de mi primer gran premio en 2019, aunque no llegué a correr en la carrera porque me lesioné en el warm up. Llegamos a Argentina segundos del Mundial, a un punto del líder, pero no es algo que me preocupe ahora mismo. El objetivo será ir a ganar la carrera, tanto en Termas de Río Hondo como en Estados Unidos, una semana después".

Por su parte, Izan Guevara explica que "se trata de un circuito nuevo para mí, pero también para la mayoría de los pilotos de Moto3 porque desde 2019 no se compite en Argentina. Por lo que he visto, se puede adaptar bien a mi pilotaje, es un trazado rápido y parecido al de Indonesia, aunque un poco más largo. Empezaremos el fin de semana con el objetivo de retomar las sensaciones que tuvimos en la última carrera. Esperamos ser regulares en estos dos fines de semana consecutivos de carreras: podemos conseguir buenos puntos si no cometemos errores en este inicio, para llegar a Europa bien posicionados en el campeonato y con un buen margen".