El doctor Xavier Mir, encargado de operar a Marc Márquez de la fractura de húmero del brazo derecho que sufrió en Jerez el pasado domingo en el transcurso del GP de España de MotoGP, no descarta que el piloto del Repsol Honda pueda disputar la tercera cita del Mundial el próximo 9 de agosto en el circuito checo de Brno, por lo que el español y ocho veces campeón del mundo sólo se perdería el GP de Andalucía que se disputa en Jerez este fin de semana.

Mir advierte de que aún es pronto para saber si Marc puede estar en Brno y todo dependerá, evidentemente, de cómo marcha la recuperación y que no surjan contratiempos: "Al no estar afectado el nervio radial la puerta de Brno está entreabierta, no abierta del todo, hay posibilidades de que pueda estar en Brno", afirmó el galeno del Hospital Universitario Dexeus del Grupo Quirónsalud.

"Las sensaciones han sido mejores de las que esperábamos, porque había dudas de si tenía afectado el nervio radial, que en estas fracturas de húmero del tercio medio suelen ser frecuentes. La verdad es que el nervio estaba muy cercano, pero no estaba lesionado y esto nos permitió hacer una reducción precisa de la fractura y fijarla con una placa de última generación de titanio bloqueada que nos permite que hoy haya empezado a hacer recuperación".

Márquez ha comenzado la rehabilitación este mismo miércoles, después de que se le haya sustituido el vendaje por otro más blando: "Ha empezado con una terapia de frío, con una máquina especial que hace que disminuya el hematoma, y en los intervalos que no tiene la máquina colocada hace rehabilitación del hombro, del codo de la muñeca y de la mano".

El doctor Mir ve al campeón español "animado, como siempre, con ganas de competir y con ganas de luchar por este Mundial".