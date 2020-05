Con el anuncio de los dos Grandes Premios en el Circuito de Jerez los próximos 19 y 26 de julio, por fin Carmelo Ezpeleta, Dorna y todo el 'paddock' de MotoGP empieza a ver la luz en el horizonte tras varios meses de oscuridad total debido a la crisis del coronavirus COVID-19, que obligó al organizador del Mundial de Motociclismo a aplazar y cancelar todas las pruebas desde que en Qatar pudieran realizarse al menos las carreras de Moto2 y Moto3.

En una entrevista concedida al podcast ¡Cambia el mapa! que conducen Ernest Riveras e Izaskun Ruiz, Carmelo Ezpeleta ha confirmado que, tras arrancar en Jerez -asunto que está pendiente de la aprobación de las autoridades- la idea de Dorna es que haya dos Grandes Premios en cada circuito, para un mínimo de 12 carreras, siempre en suelo europeo, y si se puede dar el salto a otros continentes para un máximo de 16 pruebas.

El CEO de Dorna, en declaraciones que recoge la web oficial del Mundial de MotoGP, manifiesta que "como ya había explicado, nuestra idea era empezar a finales de julio e ir desarrollando eventos en Europa hasta mitad de noviembre más o menos y, a partir de ahí, si en noviembre y hasta mitad de diciembre fuera posible recuperar los eventos de fuera de Europa en la parte cálida -donde se pueden hacer carreras en noviembre y diciembre-, hacerlos. Si no fuera posible, el Mundial acabaría en Europa".

El acuerdo entre Jerez, la Junta de Andalucía y Dorna se ha plasmado este jueves en una reunión telemática y, a partir de ahora, la pelota está en el tejado de las autoridades sanitarias y gubernamentales: "Hemos establecido las bases: cómo y qué se hará, cómo será la organización. Lo hemos presentado y a ellos les ha parecido bien para que lo presentemos al Gobierno de España. Eso lo estamos haciendo con cada uno de los países donde vamos. Hay un protocolo al que hemos llegado que estará terminado mañana o pasado donde hemos reducido el número de personas que somos la familia de MotoGP hasta 1.300 personas".

"Una vez que tengamos claro el protocolo, que está prácticamente finalizado, con respecto al número de controles, cómo será el 'paddock', etcétera, lo someteremos al Gobierno de España. Eso implica diferentes Ministerios. Imagino que implica Interior -por el movimiento de personas-, Sanidad -por las medidas de seguridad- y Transporte, por lo que significa venir e irse de España", señala Ezpeleta, quien reconoce que ahora las negociaciones se centran en circuitos como los de Brno (República Checa), Austria e Italia, carreras que también serán "a puerta cerrada, es lo que estamos contemplando".

Poner en marcha la maquinaria va a resultar complejo y exigirá máximas garantías: "Estamos moviéndonos con las medidas actuales, para poder hacerlo en el próximo futuro. Espero que de aquí a julio las medidas no sean peores sino que sean mejores. Los de fuera de Europa tendrían que venir a Europa como mínimo 14 días antes de que se realice el primer Gran Premio. Luego, todos los equipos, junto con los europeos, antes de salir de su país tienen que hacerse un test, que no sea más tarde de 4 días antes del día que entren en este primer GP certificando que no tenían coronavirus y, a partir de ahí, nosotros cuando llegaran al circuito también les haríamos otro test. Tras eso, cada día tendremos un equipo con Quirón que comprobará que la gente no tenga síntomas y se controlará la temperatura de cada uno de ellos. Luego hay una serie de protocolos en caso de que algo sucediera, cómo lo haríamos".