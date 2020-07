Los pilotos del Mundial de MotoGP tuvieron que soportar altas temperaturas en la jornada del Test Oficial celebrado este miércoles en el Circuito de Jerez. El mercurio, no obstante, apunta a que la peor jornada será este viernes, con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados, que serán mucho más en pista. Tras el entrenamiento del miércoles, la práctica totalidad de los pilotos de MotoGp se refirió de algún modo a los rigores del verano jerezano, además de resumir la jornada de test.

Maverick Viñales

“Muy feliz de estar de vuelta. Es muy agradable volver a montar mi M1, ya que siempre es muy emocionante. Hemos estado trabajando duro, especialmente pensando en la carrera, ese era nuestro objetivo principal. Intentamos ver cómo funciona la moto en estas temperaturas increíblemente altas y nos sorprende que nuestro nivel sea tan alto. Estoy ansioso por el fin de semana ya que me sentí muy bien. La moto está en perfecto estado y ahora tenemos que aprovecharla al máximo. Me siento feliz y confiado para este fin de semana. La moto funcionó bien aquí el año pasado, pero este año puedo atacar las curvas de una manera diferente al frenar muy fuerte.

Marc Márquez

“Estoy contento. Tuvimos una pretemporada difícil, pero al final del test en Qatar encontramos algo, así que poder confirmarlo aquí es bueno para nosotros porque Qatar es un circuito muy distinto a los otros. Desde que hemos salido a pista he rodado con la moto que utilicé en 2019 pero con una evolución. Mi hombro también ha aguantado bien y he podido volver a pilotar rápido de nuevo. Nos hemos centrado en trabajar la constancia de vuelta a vuelta, ya que era el objetivo principal. Estoy muy feliz de volver a pilotar y de que empiece por fin la temporada”, señalaba el ocho veces campeón del mundo.

Cal Crutchlow

“Después de cinco meses, ha ido sorprendentemente bien. Fue agradable volver a encontrarme con el equipo y trabajar juntos. A pesar del largo descanso, me sentí bastante bien”. Y del calor, comentó: “No me sentí muy bien por la tarde, lo que tenía que ver con el hecho de que la motocicleta no se manejaba muy bien con el calor. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar. En la sesión de la mañana tuve una mejor sensación, que en realidad es normal. Tenemos que mejorar el agarre en el paso por curva. Conducir a 46 grados, que es lo que se midió bajo la luz solar directa fue menos entretenido”.

Valentino Rossi

“Ha sido una situación extraña, nunca me he alejado de mi moto de MotoGP durante tanto tiempo. Pero estoy en buena forma porque entrené mucho. Esta mañana estuvo bien. Logré un buen tiempo con el neumático blando. Por la tarde, luché un poco. Necesitamos trabajar en el ritmo. Podemos comparar Jerez con Malasia. Sin embargo, las condiciones son diferentes, el calor aquí es más seco que Sepang. Cuando conduces es difícil respirar, ya que tienes mucho aire caliente en la cara. Será un desafío para la carrera. No podremos confirmar el acuerdo de Petronas SRT ahora. Todavía no he firmado, pero hemos decidido, junto con Yamaha y Petronas SRT, hablar sobre 2021”.

Álex Márquez

El pequeño de los Márquez aún no se ha adaptado a la Honda y sigue con el proceso. La jornada de test oficial ha sido complicada para el 73 ya también sufrió una caída a consecuencia del aceite que soltó la Aprilia de Aleix Espargaró: “Estoy contento de seguir teniendo este ritmo, ya que para un rookie como yo es importante ir mejorando vuelta a vuelta. De cara al fin de semana y con estas condiciones de calor el objetivo principal será mantener el ritmo, ya que en este circuito, a diferencia de Qatar o Malasia, no puedes apenas descansar. Tengo buenas sensaciones y creo que estoy listo para disputar mi primer fin de semana en MotoGP”.

Quartararo

“Será mi primera carrera con esta moto. Es verdad que es mi segunda temporada en MotoGP, pero no tengo 20 años de experiencia. Es muy difícil adaptarse a una moto tan rápido”. y sobre su sanción, explica que “no sé qué llevaba esa moto. Honestamente, tuvimos una reunión justo antes de la práctica, entonces me concentré completamente en la conducción. Después de cinco meses, eso era lo que necesitaba. No tuve mucho tiempo para concentrarme en la penalización”.

Dovizioso

“Todavía no he entendido del todo acerca de la nueva llanta Michelin. Cuando no estás haciendo suficientes vueltas seguidas no puedes evaluar bien el comportamiento y por el momento todavía no estamos explotando completamente el potencial de estas llantas. No quise tomar el día como si fuera una sesión de prueba de fin de semana, sino más bien como una prueba en la que girar, trabajar con calma y acostumbrarme a la moto”, afirmó el italiano.

Aleix Espargaró

“Diría que el neumático nuevo funcionó bien. Nuestra moto es similar a la Yamaha en términos de estilo de conducción, aprovecha el kilometraje y la mejor respuesta del neumático es su durabilidad”. Por otro lado, aseguró que “el clima es realmente caluroso y agotador, pero hemos hecho tiempos muy rápidos. El asfalto ha reaccionado realmente bien a las altas temperaturas, lo que sin duda resalta si una persona realmente se entrenó o simplemente colocó fotos en Instagram mientras lo hacía”.

Joan Mir

“Ha sido agradable finalmente conducir con la MotoGP. No hay nada que pueda entrenarlo en un MotoGP, no hay nada igual. Esa semana las temperaturas fueron más frescas y la moto funcionó bien, me sentí cómodo y tuve algunas buenas vueltas. También trabajé en un ritmo que siempre ha sido constante, estoy contento con cómo fue este primer día”. Si embargo, por la tarde: “Todo fue un poco más complicado, probé los neumáticos medianos pero todavía tengo que trabajar en ese compuesto porque no me sentía bien”.

Danilo Petrucci

“Ha sido una jornada muy intensa, pero estoy contento de haber encontrado el feeling con la Desmosedici GP desde el principio. Por la mañana estaba bastante satisfecho del trabajo hecho y por la tarde también estaba haciendo una buena vuelta antes de caerme. Desafortunadamente la moto de delante ha perdido aceite y no he podido evitar la caída. He resbalado en la curva 11 dándome un golpe fuerte en la cabeza. Por suerte no me he hecho nada grave”.