El Campeonato del Mundo de Superbike llega al Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que alberga la sexta prueba de la temporada este próximo fin de semana. Álvaro Bautista (Ducati) ha ganado hasta el momento un total de trece carreras y Jonathan Rea (Kawasaki), actual campeón, solo dos. El piloto español llega como líder del Mundial con 43 puntos de ventaja sobre el tetracampeón y con las espadas en todo lo alto para el duelo frente a frente y mano a mano en el trazado jerezano del viernes al domingo.

Ambos pilotos tuvieron ocasión de encontrarse en dos pruebas del Mundial de MotoGP antes de coincidir y rivalizar en este 2019 por el título en el Mundial de las motos derivadas de serie. Ambos hablan de su encuentro en MotoGP y, entre otras historias, de la próxima cita en el Circuito de Jerez, este próximo fin de semana.

En efecto, Jonathan Rea sustituyó a Casey Stoner en el equipo oficial Honda-Repsol en 2012 en las carreras de Misano y Motorland del Mundial de MotoGP, cuando Álvaro Bautista estaba entonces en el Team Honda Gresini. En Misano, Bautista acabó en el podio (3º) y en Motorland, sexto. Rea, que solo corrió estos dos Grandes Premios, acabó octavo en Misano y séptimo en Motorland, detrás de Bautista.

–¿Lo conocía? ¿Recuerda aquella coincidencia siete años antes de encontrarse en Superbike?

–Álvaro Bautista: Sí, sí, perfectamente. En Misano hice podio y él octavo. En Motorland hizo la carrera detrás de mí, se fue quedando. Para mí era la peor pista con las suspensiones Öhlins, cuando todos llevaban Showa. La moto me rebotaba mucho en las curvas. Él iba con la Honda oficial. Yo acabé sexto y él, séptimo. No es fácil llegar con una moto nueva y unos neumáticos que no conoces. Se encontró un poco perdido. Por una parte, se puede interpretar que con una moto oficial en dos carreras no fue capaz de destacar. Pero por otra parte hay que tener en cuenta que hacerlo bien sin conocer moto y neumáticos y tener la presión de tener que conseguir un buen resultado es algo complicado. No es fácil. Desde mi punto de vista, se defendió bien, cumplió.

–Jonathan Rea: Personalmente no lo conocía. Fuera de la moto parece un tío simpático, siempre de buen humor. Recuerdo cuando hice de wild card en MotoGP en 2012 y, hasta este año, fue mi única experiencia con Álvaro en la pista. En MotoGP es más difícil destacar, pero ahora en Superbike está haciendo un buen trabajo. No sé cómo es personalmente, pero como piloto está muy fuerte, mucho.

–Llega la carrera de Jerez. ¿Le gusta el circuito?

–A.B.: Sí me gusta, es muy técnico y se nota mucho un buen piloto. Además, tengo muy buen recuerdo, porque es donde conseguí mi primera victoria en una prueba del Campeonato del Mundo de 125cc en 2006. Recuerdo que fue increíble, delante de la afición… ¡lloré y todo!

–J.R.: La verdad es que nunca he tenido un feeling especial con el Circuito de Jerez. No sé por qué. Me gusta, pero no es uno de mis preferidos. Es curioso porque he dado muchas vueltas, pero no consigo hacer la vuelta perfecta.

–¿Es apropiado para la Ducati?

–A.B.: La primera vez que rodé en SBK fue allí. Sí puede ser una buena pista. Hay tramos en los que se necesita un buen paso por curva y puede ser buena para nosotros.

–J.R.: No lo sé;de momento, Álvaro se ha adaptado a todos los circuitos, tanto tipo stop & go como hasta otros como Motorland, así que… no lo sé, veremos.

–¿Y para Kawasaki?

–A.B.: Sí, porque tiene puntos donde hay que tener aceleración y la Kawasaki acelera bastante bien, mejor que nuestra Ducati. Además, tiene mejor estabilidad saliendo de las curvas, esto le permite hacer más metros. Recuerdo que en pretemporada Rea fue muy rápido en Jerez.

–J.R.: No creo que sea el mejor circuito para mi Kawasaki, que prefiere pistas más tipo stop & go. En Jerez solo se usan cinco marchas y es una pista que requiere una conducción más fluida. Para mucha gente es su pista favorita, para mí, no.

–¿Es un buen circuito para su estilo de conducción?

–A.B.: Pues sí, pero más que nada es una pista en la que me divierto y en la que siempre he ido más o menos rápido. No sé si será porque la conozco o porque corremos en casa, pero me gusta sobre todo el momento de la carrera en Jerez, es brutal.

–J.R.: A medias. En las primeras vueltas suelo tener problemas de grip, y eso me ha condicionado las carreras.

–¿Cuáles son los puntos fuertes de su rival?

–A.B.: Creo que en cuanto a pilotaje es muy fuerte en frenada, entrando en curva, y es muy ambicioso, siempre quiere más. Eso es importante, el no darse por vencido e intentar mejorar.

–J.R.: En la pista es un rival muy duro. No es el más rápido, pero es muy constante y en Superbike está en un buen equipo; está demostrando que está muy fuerte. Lo más sorprendente es lo constante que es en carrera, ese es su aspecto más importante.

–¿Tiene algún punto débil?

–A.B.: Tal vez la gestión de los neumáticos. No es fácil afirmarlo, pues hay que saber cómo se comporta su moto, pero lo he visto en algunas carreras sufrir en este sentido.

–J.R.: Pues creo que no tiene un punto débil. Ahora mismo tiene una muy buena moto y tampoco tiene competencia, ni siquiera en su propio equipo.

–¿Puede ganar en Jerez?

–A.B.: Creo que sí. Espero poder luchar por la victoria en casa, en una pista que siempre me ha gustado. Será una buena oportunidad para luchar por las tres victorias del fin de semana.

–J.R.: Será difícil pero lo vamos a intentar, aunque quizá no sea el mejor circuito para nosotros.