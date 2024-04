Pedro Acosta: “Tengo más que aprender de Pedrosa que él de mí”

‘Pedro Pedro Pedro, Pedro Pe…’ Como la viral canción de Raffaella, la estela de Pedro Acosta se nos ha metido en el coco durante la previa del Gran Premio de España que este fin de semana se celebra en Jerez. El ‘rookie’ está imparable, viene en rojo y con la flecha hacia arriba, y ya todos lo dan como favorito a llevarse la victoria del domingo y superar el registro de precocidad que mantiene a día de hoy Marc Márquez.

Hace tres años, cuando pilotaba en Moto3, Acosta se estrenaba en estas ruedas de prensas oficiales que organiza MotoGP, algo que recuerda perfectamente: “Fue la primera rueda de prensa que vine y había mucha más gente. Me acuerdo que estaba Morbidelli, Quartararo, Márquez y Zarco creo. Había muchísima gente. Hoy ya más tranquilo que ese día, que estaba acojonado vivo”.

El murciano es todo descaro, se quita presión siendo él mismo, y lo mejor, se ríe cuando se le dice que son ya muchos los que esperan que llegue esa primera victoria en la máxima cilindrada. “Lo llevan esperando desde la primera carrera. O sea, no es nueva la presión esta”, deja claro el de Red Bull GASGAS.

El Mundial “empieza aquí”

Pero, ¿será en Jerez?: “No lo sé, no lo sé. Te lo digo mañana. Depende de cómo vaya el FP1. Al final, lo dije en América y los primeros entrenamientos están siendo muy importantes para nosotros, sobre todo el primer run, para ver cómo me encuentro yo, para ver cómo encuentro la moto, para acostumbrarme a todas las cosas del circuito, a las líneas, ver dónde pongo los ‘devices’, dónde tengo que fijarme un poco más. Entonces, creo que el viernes será importante de cara al domingo”.

Lo que sí puede tener más a mano es el récord de lograr tres podios consecutivos en su año de rookie. ¿Es especial hacerlo en Jerez? “Seguro, seguro. Yo cuando veía la tele de pequeño, siempre decía Valentino Rossi que el Mundial empezaba aquí. Entonces, ahora empieza el Mundial de verdad, dicen. A ver si podemos sacar un poco la cabeza y, como estos fines de semana, a poquito a poco ir subiendo mi nivel durante el fin de semana”.

Pedrosa es como un libro

Había que preguntarle al ‘Tiburón’ por las declaraciones de Dani Pedrosa, en la que decía que a ver si le daba rueda este fin de semana. “Creo que tengo yo muchas más cosas que aprender de él que él de mí. Hoy he estado comiendo con él y cada vez que habla es como si abriera un libro de historia. Es de los pocos que quedan que corrió 250 cc, quitando a Márquez de los pocos que ganó 125 cc. Tiene muchas cosas interiorizadas en la cabeza que ninguno de nosotros puede entender. Creo que, hasta cuando no hablamos de MotoGP, esos conceptos de lo que son las carreras, son bastante importantes de coger”.

Acosta reconoce que “me ayudó bastante tenerlo en el test de Malasia y creo que será interesante tenerlo aquí, sobre todo por la manera que pilota. Al final creo que es de los pocos pilotos en el mundo que es capaz de pilotar así de fino y así de preciso. Creo que esto nos ayudará mucho de cara al fin de semana y sobre todo si puedo compartir alguna vuelta detrás suya”.

Sobre qué punto le gustaría mejorar de su forma de pilotar, dice: “Si hablamos de pilotaje, prepararme un poco mejor a las salidas de las curvas. No estamos hablando de algo muy grande, pero un pelín para que me ayude a estar más cerca de la moto de adelante y coger un poco de rebufo, que eso me está costando ahora un poco. Pero sobre todo la cabeza, la manera de analizar las cosas un pelín más rápido para llegar al box y dar comentarios sobre todo de la electrónica más preciso”.

Y aquí llega la importancia del equipo y la admiración del rookie con el Red Bull GASGAS Tech3. “Siempre es importante confiar con los ojos cerrados y no preguntar por qué. Si una cosa es así, es así y punto. Confiar así, poder estar tranquilo y saber que la moto va a ir bien, creo que es una preocupación menos. Lo dije un día, soy muy cariñoso y me gusta llevarme a toda la gente que trabaja conmigo. De una manera u otra, ya sea en el Mundial o por detrás, siguen ahí. Igual que tuve el mismo técnico desde que empecé en el Mundial hasta que acabé en Moto2. Igual que el chico de neumáticos que tengo fue mecánico mío los dos años de Moto2. Igual que tengo claro que si seguimos en Tech3 o nos movemos a algún lado, quiero que todo el grupo se mueva conmigo”, finalizó.