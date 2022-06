Pedro Acosta, un campeón precoz hasta para tener ya su primera biografía

Valga la sinopsis para ubicarnos rápidamente: Pedro Acosta, un joven murciano nacido en Mazarrón, nieto y bisnieto de pescadores rompe todos los esquemas al ganar con solo 17 años una de las tres categorías universales del Campeonato del Mundo de Motociclismo. En el límite entre la realidad y la ficción, esta historia jamás contada no habla de carreras, sino de personas, costumbres y tradiciones, del calor de la familia, de sagacidad, de constancia y de superación…

Así, sintéticamente, se describe la obra escrita por Jaime Alguersuari sobre el precoz piloto murciano, que fue muy rotundo al hablar de ella en su presentación del pasado 2 de junio: "Esto de un libro se lo hacen a los que llevan mucho tiempo" e incluso se permitió hacer una recomendación a su autor durante el acto: "No lo cuentes todo, que si no la gente no lo comprará".

Pedro Acosta en estado puro, de eso va el libro que, editado por RBA ya está a la venta sentando un precedente. De hecho, su título lo dice todo: 'El campeón mundial de 17 años' pues en 2021 se convirtió en el español más joven que lograba el título en su primera temporada y empató en edad con el italiano Capirossi a nivel internacional, sin olvidar que en 73 años del Mundial ningún novato labró la proeza de 4 podios y 3 victorias consecutivas. Por ello no extraña que Alguersuari, expiloto de motociclismo de velocidad, periodista, editor y promotor de acontecimientos deportivos del mundo del motor, compare esta obra con su primer libro, publicado en 1970 sobre un entonces joven Ángel Nieto.

La nueva publicación, ha dicho, refleja "un cambio generacional" que no recoge una historia lineal sobre cómo Acosta ganó el Campeonato del Mundo carrera a carrera, sino que se centra en la parte humana, su identidad, sus orígenes en el municipio costero de Mazarrón, su familia de pescadores, y todos los elementos que han influido en su personalidad, "es una novela real con partes imaginadas pero coincidentes con la realidad", ha resumido.

Este libro sobre la hazaña de Pedro Acosta cuenta además con la opinión de otros campeones como Álex Crivillé, Jorge Lorenzo, Sito Pons o Carlos Checa, además de destacadas firmas del deporte de la moto en nuestro país, como la del periodista y escritor, Jesús Benítez, articulista habitual de Diario de Jerez, que basa su contribución a la obra en una curiosa aportación de similitudes entre Marc Márquez y el piloto murciano, destacando que "los dos tomaron los primeros biberones sobre una moto". También es digno de mención que al presidente de la comunidad autónoma murciana, Fernando López Miras, contribuya con su opinión al libro de Acosta, del que ha ensalzado la "honestidad, trabajo, talento, esfuerzo y humildad", así como su carácter inconformista, que lo llevó a "cambiar el mar por el asfalto" y "salir de su zona de confort".

El piloto español Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 en 2021, no se ha fijado ningún objetivo este año en Moto2 más allá de "ganar las máximas carreras posibles" y "seguir mejorando" para la próxima temporada. Y en eso anda, o mejor dicho, vuela, pues ya ha ganado un Gran Premio (Italia) y logrado una pole (Francia) y apunta a seguir con su progresión este fin de semana en Alemania, aunque él, con la boca pequeña afirma que "lo importante no es pelear por el Mundial, sino disfrutarlo". Pese a la humildad que manifiesta, seguro que sigue haciendo historia, dando pie a que muy pronto escriban otro libro sobre su precocidad reconocida…