Pedro Acosta, operado con éxito de su fractura en el fémur izquierdo

Pedro Acosta ha sido operado con éxito en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona este jueves por la mañana para reparar la fractura multifragmentada sufrida en su fémur izquierdo.

El piloto del Red Bull KTM, actual campeón del Mundo de Moto3 sufrió el pasado martes por la mañana un accidente mientras entrenaba practicando motocross, lo que le provocó la lesión, por la que causará baja en el GP de Países Bajos este fin de semana.

