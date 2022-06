Pedro Acosta se rompe el fémur y no corre en Assen

Pedro Acosta se pierde el Gran Premio de Países Bajos en Assen de este fin de semana. El piloto de murciano ha sufrido este martes una caída cuando practicaba motocross, se ha fracturado el fémur izquierdo y este miércoles será operado en Barcelona.

El vigente campeón del mundo del Moto3, de 18 años, no ha tenido suerte, ya que la lesión le llega en el peor momento, cuando había ganado el GP de Italia el pasado mes de mayo y había sido segundo en Alemania. De todos modos, el parón de cinco semanas por vacaciones hasta primeros de agosto en Silverstone le vendrá fenomenal para recuperarse y corre a su favor.

Su equipo, Red Bull KTM Ajo, a través de las redes sociales, ha confirmado la lesión del piloto de Mazarrón y asegura que en las próximas horas facilitará los resultados de la intetvención a la que será sometido.

🚨 BREAKING NEWS: @37_pedroacosta suffered a crash on Tuesday morning while training and he broke his left femur. The Spaniard will have surgery in Barcelona tomorrow. We’ll keep you posted tomorrow after the surgery. pic.twitter.com/ZRxv5R6o5v