Pol, desencadenado: “Son detalles, pero es desastroso y me da rabia”

Más mala suerte imposible. Pol Espargaró (Repsol Honda) estaba en su vuelta más rápida del fin de semana cuando se fue al suelo en la última curva y finalmente se perdió entre los diez primeros de la combinada. Y fue ese momento, justo en las puertas de la Q2, el que ha marcado el fin de semana.

“Hoy nos ha faltado un poco de suerte, nos hemos caído en el peor momento posible y hemos perdido la posibilidad de pasar directamente a la Q2”, reconoce el piloto catalán, que tiene claro que se puede hacer algo más en Jerez que acabar en el puesto 13.

“Tenemos más velocidad, pero hoy tenia que terminar esa vuelta en el FP3 y, por lo que sea, no he podido. He pasado por la Q1, me he quedado a tres milésimas fuera, rodando bien solo, haciendo el tiempo completamente solo, el más rápido de una qualifyng, de una Honda hoy. Pero aún así, en vez de salir quinto que era nuestra posición, salgo el 13º, y eso evidentemente me desespera”, reconoce muy resignado.

Detalles “desastrosos”

Para Pol, la evolución con Honda va en buen camino, aunque reconoce que “son detalles lo que nos faltan y esta dinámica negativa que estamos teniendo estas últimas carreras, es desastroso y me da especial rabia aquí sobre todo aquí en Jerez”.

Y es que el piloto asegura que “cuando estás trabajando bien y tienes la velocidad que tenemos este fin de semana pero no pasa nada, es muy doloroso”, apostillando que “de todos modos, la carrera es mañana, reiniciaremos y nos centraremos en hacer un buen comienzo de carrera”.