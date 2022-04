Marc Márquez: ¿buscavidas o chuparruedas?

“No creo que se me considere un chuparruedas, en tal caso soy un buscavidas”. Marc Márquez ha tenido que seguir defendiendo su vieja táctica de ponerse a rueda de algún compañero para mejorar en los entrenamientos. Ayer era Aleix Espargaró y hoy le tocó el turno a Bagnaia. Aún así, el ocho veces campeón del mundo tiene claro que “hay que saber sufrir, sacar petróleo de donde no lo hay… eso es lo que suelo hacer, buscarme la vida”.

El de Repsol Honda mantiene que, lejos de que le vayan a coger manía los compañeros de paddock, lo verán lógico, apostillando que “en los pasado años yo no le he cogido manía a ningún piloto por hacerme esto, porque a mí me lo han hecho unos cuantos. Forma parte del motociclismo desde que empecé en el 2013, que yo seguía a Pedrosa o Lorenzo, pero después otros pilotos, no diré nombres, me han seguido a mí”.

Y es que Márquez no esconde que “ahora otros son los que marcan el paso, pero como la moto Repsol se ve mucho, porque es naranja, pues me ven a mí, pero hay muchos que hacen esto”. De hecho, el catalán tiene claro que es algo que será siendo habitual: “Mañana será carrera e intentaré adelantar, igual que otros lo intentarán conmigo”.

Entre el quinto y el décimo

En cuanto a sus actuaciones en Jerez -el quinto en el Q2 y a la cola en los FP4-, Márquez asegura que “la quinta posición no es la real del todo. La decimonovena, pues espero que tampoco. Del quinto al diez creo que a día de hoy es nuestra posición haciendo una buena carrera”. Esa sinceridad, que suena a resignación, puede marcar en parte la carrera de mañana. O no.

“Mañana hará más calor y costará un poco más, porque aquí se suele ir más lento con calor” asegura Márquez, quien tiene claro que importará “el factor pilotaje, pero hay más pilotos que tienen ese elemento. Intentaremos hace un buen calentamiento, y en la carrera ya se verá, iré sobreviviendo para hacer una carrera sólida, pero sin exagerar”.

Y es que Márquez tiene que asumir que, a día de hoy, Honda se encuentra lejos de las motos de arriba. “Si tienes la velocidad, como la que están mostrando Quartararo y Bagnaia, es diferente. Estos pilotos están demostrando que tienen un punto más. Después tenemos a otros pilotos, como Aleix Espargaró, que pilota muy bien y ha demostrado que la victoria en Argentina no es fruto de un día, que también estará delante”.

Aún así, el de Honda advierte que “esto no significa ‘no ganas, no corres’, hay que seguir peleando y ver qué pasa en el futuro”. Por que, en definitiva, como el piloto catalán asegura, “he ganado con motos peores de la que tengo ahora, así que no es todo moto”.