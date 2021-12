Las principales multas que te pueden poner si eres un ciclista imprudente

Un viaje en bicicleta siempre resulta algo agradable y que nos puede convertir en personas más deportistas. Igualmente, debemos saber que las bicicletas no dejan de ser medios de transporte, por lo que los ciclistas no están exentos de recibir algún tipo de multa si no cumplen las normas establecidas por tráfico también para ellos.

Por este motivo la Dirección General de Tráfico ha recordado cuáles son las multas que pueden recibir los ciclistas en el caso de que no cumplan con las leyes estipuladas en cuanto a tráfico y seguridad vial.

Principales multas para ciclistas

Estas son algunas de las multas menos graves, aunque su importe total puede llegar a ser de 100 euros.

Puedes recibir una multa por llevar a un menor de 7 años sin una silla homologada. Transportar a menores de siete años en bicicleta sin una silla preparada para ello pone en peligro tanto a la persona que conduce como al niño que transporta. La sanción recomendada por llevar a cabo esta práctica es de 100 euros.

Los ciclistas que no vayan por el carril bici también pueden ser sancionados con una multa de 100 euros. Si circulas en grupo y no lo haces en filas de 2 con la distancia de seguridad correcta, también podrías ser multado. Lo mismo pasa para los ciclistas que no lo hagan en carretera, a no ser que circulen por zonas con poca visibilidad.

En el caso de que vayas por carretera sin prenda reflectante, la multa puede ascender a los 80 euros.

Si estas acostumbrado a usar auriculares o a coger el móvil la multa puede ascender hasta los 200 euros. En este nivel de sanción también se incluye todo lo que tenga que ver con iluminación. Si no encendemos luces de noche o al pasar un túnel también podremos recibir multas por esa cantidad.

Dentro de las sanciones de 200 euros para ciclistas también se encuentran la incorporación de manera impudente a una vía, no gesticular con maniobras al resto de vehículo o circular por un paso de peatones sin bajar de la bicicleta.

#Ciclista, circula por el arcén si no existe una vía que te esté destinada. Si el arcén no es transitable, puedes usar parte de la calzada pic.twitter.com/4SNVpuoqdu — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 14, 2016

Las multas más graves para ciclistas

Estas multas pueden llegar en algunos casos hasta los 1.000 euros. Una de las principales es la de no respetar las señales de trafico y los semáforos, situaciones en la que podremos recibir desde 150 a 500 euros de sanción.

Si bebemos alcohol deberemos tener cuidado, pues la multa puede ir desde los 500 hasta los 1.000 euros. La tasa de alcohol en sangre para los ciclistas no puede sobrepasar los 0,5 gramos de alcohol.