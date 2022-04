Quartararo, tras su accidente en Jerez: "Sí, creo que voy a poder tener hijos"

“Sí, sí, creo que voy a poder tener hijos”. Se reía mucho Fabio Quartararo recordando la caída sufrida en el FP1 y que le ocasionó un golpe en los testículos. Sin embargo, no fue por el golpeo de la rueda sino él mismo al subirse de un salto a la moto.

“No me podía mover hasta cinco minutos después de la caída, pero luego el dolor ha empezado a bajar poco a poco. Ha sido un momento duro, incluso no podía respirar…”, reconoce el piloto de Yamaha, quien radia la acción: “He sido yo mismo, ni siquiera ha sido la moto… Cuando he saltado en la moto me he golpeado con el depósito. Me he sentido un poco estúpido, porque me he caído, no me he hecho nada, y cuando he recuperado la moto y me he subido a ella… Quizás habría sido mejor mentir y decir que había sido la rueda”.

En cuanto a los problemas en la FP1, con una caída, y dos sustos más, el francés asegura que no ocurrió “nada extraño, sólo era porque estaba apretando. Con uno de los parches de humedad he tenido la caída. En otro momento he frenado demasiado tarde y con el neumático medio delantero me sentía muy mal, no sentía soporte, notaba que la moto se movía muchísimo, y no quería asumir ningún riesgo para hacer girar la moto, así que he preferido irme recto. Y en otro momento he cometido un error al meter marchas, en cuarta, y he tenido que bajar a segunda”.

A la hora de analizar los rivales a batir en Jerez, el francés señala que “mañana después del oficial sabremos quiénes están en las tres primeras líneas, y quién tiene el mejor ritmo. Pero hoy es imposible decir quién va a estar ahí. Por lo poco que he podido ver Bagnaia está ahí, Mir y Aleix tienen un ritmo, pero luego hay que saber cuánto combustible llevaba cada uno, y esas cosas”. Aún así, Quartararo reconoce haber terminado “muy contento con este primer día porque siempre me he sentido un poco extraño los viernes”.

Además, el de Yamaha asegura que “nunca me había sentido tan bien un viernes en Jerez, nunca había tenido buenas sensaciones, ni en 2021, ni en 2020. Y no me refiero a mirar la posición, porque ese no es el tema, puedes hacer una buena vuelta”. “Y, obviamente, en ese momento la sensación es buena, porque no haces ese tipo de giros si la sensación no es buena. Pero es más la sensación general”, finalizó.