Quartararo: "No sé qué ha pasado, me he quedado sin fuerzas"

“Estoy perdido porque hay mucha gente que me dice cosas distintas sobre lo que debo hacer”, reconocía un abatido Fabio Quartararo, que explica que “quiero descansar porque no quiero equivocarme. Iba líder sin problemas y a media carrera me quedé sin fuerzas”.

“No sé que ha pasado, no lo entiendo”, asegura el de Yamaha, quien añade que “a media carrera sentí mucho dolor en el antebrazo derecho y me quedé sin fuerzas para pilotar. Ahora mismo mi cerebro no funciona. Estoy muy triste porque me había escapado, me sentía cómodo, tenía un ritmo espectacular y de repente…”.

"He peleado por acabar la carrera, por puntuar, y quiero quedarme con ese esfuerzo”, asegura el francés, quien reconoce que “Jerez es un circuito exigente, pero todos los años aquí he estado bien, así que me cuesta entender”.

Para acabar, el que hasta hoy lideraba MotoGP, apostilla que “algo tenemos que hacer con esto porque el año pasado ya me perjudicó en la carrera de Portimao. Lo dejo en manos de mi equipo porque ahora mismo yo no puedo pensar".