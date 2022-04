Quartararo, resignado: "Quería la quinta pole consecutiva en Jerez"

Fabio Quartararo va a por todas en Jerez. El piloto de Yamaha, que ya se ha llevado la victoria en Jerez en dos ocasiones, reconoce que "quería hacer la quinta pole consecutiva en Jerez, pero la verdad es que he terminado un poco lejos".

Sin excusas. La Q2 realizada por el italiano ha impedido que el francés lograra una nueva pole en Jerez: "El tiempazo que se ha sacado 'Pecco' ha sido increíble, más con las condiciones de altas temperaturas, por esto me resulta aún más impresionante. No sé cómo lo ha hecho… Creo que hemos hecho un buen trabajo, con un muy buen ritmo en el FP4 con neumáticos usados y creo que tenemos un gran ritmo y que tenemos una buena oportunidad mañana para poder luchar por la victoria”.

"La verdad es que en Portimao me sentí de inmediato muy fuerte, mejor que aquí. Aquí tenemos un gran ritmo pero no siento que sea suficiente como para marcar una distancia como para abrir un hueco desde el principio, pero sería fantástico ver si somos capaces de reducir un poco el grupo y que seamos pocos luchando desde mitad de carrera hasta el final. En cualquier caso creo que contamos con el ritmo como para luchar por el podio como mínimo", señaló convencido el piloto de Yamaha.

Objetivo, la victoria

En cuanto al objetivo de cara a la carrera de mañana, Quartararo admite que “la meta de cualquier piloto es terminar delante de todos los pilotos, sobre todo esta vez delante de 'Pecco', porque hoy ha ido súper rápido, si estas fuera las tres últimas carreras sería más importante, pero quedan 16 por delante, así que el objetivo es finalizar por delante de todos y el propósito para mañana y la mentalidad es hacer una buena salida, también unas primeras vueltas buenas y luego ver dónde podemos ir".

“En este circuito el tema de la temperatura va a cambiar las condiciones, pero el año pasado me sentí muy bien, y todos los años en las carreras me he mostrado muy rápido, así que creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir un buen resultado", zanjó el piloto francés.