Quartararo, “a por la victoria” en Jerez y sin pensar en su futuro

Fabio Quartararo suma, pese a su juventud, dos victorias en Jerez. Dos que bien hubieran sido tres, si un problema físico no le hubiera mermado en la carrera de la pasada edición.

Sobre la carrera del año pasado y la espina que le quedó clavada por los problemas físicos, el galo no quiere darle muchas vueltas. "No sé si me tengo que quitar la espinita del año pasado, no fue por culpa de la moto, fue un problema de mi brazo, estoy bien de aquello y podemos trabajar como en un fin de semana normal".

De hecho, el actual líder de la categoría de MotoGP asegura tener "potencial de luchar por la victoria, pero hay que trabajar paso a paso durante todo el fin de semana". El de Yamaha reconoce que, después de un titubeante inicio de campaña, "Portimao fue un momento importante, fantástico para nosotros. Al no tener muchos entrenamientos en seco nos aprovechamos de la buena base que teníamos del año pasado y rápidamente fui rápido. Volver a luchar por una victoria fue una gran sensación".

Sin hablar de su futuro

En cuanto a las quejas de que hoy en día es muy difícil adelantar, por las aerodinámicas y los dispositivos de regulación de altura, al francés le recordaron que Alex Rins ganó 20 plazas en Portimao. "Es más difícil adelantar, en mi caso, con todos estos nuevos dispositivos. Alex hizo una de las mejores, si no la mejor, salida en Portimao, pero si comparamos con los últimos tres años, antes presionabas el control de salida y ya, ahora tienes que tocar muchas cosas, ganas un poquito de tiempo, pero es mucho más complicado, es más difícil adelantar ahora con tanta aerodinámica y dispositivos".

Pese a su condición de campeón, Fabio sigue sin resolver su futuro y el contrato con Yamaha acaba a final de año. "No voy a hablar de mi futuro, pero si tengo un objetivo claro este año que es ganar o luchar, como mínimo, por el campeonato, de mi futuro no diré nada, tengo personas en mi entorno que se ocupan de ello", zanjó el francés.