Álex Rins: “Jerez siempre es un circuito complicado”

Álex Rins llega a Jerez en su mejor momento. Tras la remontada que protagonizó en Portugal la semana pasada, el de Suzuki lidera la clasificación general igualado a puntos con Fabio Quartararo.

"Es un placer que el vigente campeón del mundo piense en mí como oponente al campeonato del mundo, sólo sé que vamos a dar el ciento por ciento y que este campeonato es muy largo, son 21 carreras, aunque espero que al final de la temporada sigamos en las mismas condiciones que ahora, peleando por el campeonato", ha explicado Rins en el Media Day del GP de España.

El catalán reconoce que la clave en Portimao fue la primera vuelta: "Sí, sin duda, pero no fue fácil remontar todas estas posiciones. Tomé la trazada exterior y tuve suerte de poder remontar muchas posiciones. Eso me da una confianza especial y ahora nos toca Jerez, que es un circuito que me gusta mucho a pesar de los problemas del año pasado, pero el ritmo no es malo y tendremos que esperar a ver qué tal se nos da Jerez y si puede ser como el fin de semana pasado".

"Fue una remontada bonita, pero espero que no se repita, porque salir el penúltimo no es nada bonito”, señala

No oculta el de Suzuki que esa remontada "la he visto un par de veces. Hicimos algo bonito, una gran remontada”, pero espera que la situación “no se repita, porque salir el penúltimo no es nada bonito”.

Jerez "mola"

Rins llega a Jerez en una posición ideal, empatado a puntos con el líder: “Sí, es fantástico, estuve montando en bici fuera del circuito y es fantástico ver a los aficionados llegar después de tantos problemas; este es un circuito en el que muchos pilotos van rápido y también es un circuito muy importante en España, pero será difícil el fin de semana por el nivel que tienen todos los pilotos y que hemos visto que hay en los últimos años en MotoGP, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible".

“Eso mola, tener el público tan cerca, llegar a Nieto-Peluqui y verlos allí, escuchar ese ruido, todo eso está muy bien”, destaca el actual colíder del Mundial, dejando claro que el apoyo de la afición en Jerez “va a dar un pequeño empuje después de dos años en los que las carreras parecían entrenamiento de pretemporada”. Por ello, el mensaje es claro: “Vamos a dar el máximo espectáculo para que la afición disfrute mucho”.

Para acabar, Rins ha dicho no sentirse el piloto número uno de Suzuki, pues eso "depende de cada equipo. Creo que Suzuki no es de los que tenga un piloto número 1 ó 2 y desde mi lado del box trato de trabajar al máximo. Suzuki trata de dar lo mismo a los dos pilotos”. Eso sí, el piloto señala que “el año pasado, es verdad que no llegué a sentirlo, pero es cierto que al ser tan inestable en carrera, veía como mucha gente le reía más las gracias a Mir que a mí”, añadiendo que “ahora estoy dando el máximo, sin pensar en ser primer o segundo piloto, y en realidad al primer piloto que quieres ganar es a tu compañero de equipo”.