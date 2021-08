Rossi se retira como el mejor en Jerez

Valentino Rossi ha ondeado finalmente la bandera a cuadros. Tras 26 años disputando el Mundial de Motociclismo, en los que ha logrado nueve títulos y una legión de aficionados planetarios que ya quisieran para sí en otros deportes, el astro italiano anunció en Austria que ésta de 2021 será su última temporada en competición. Con 42 'primaveras' a la espalda, el piloto más longevo disputará en noviembre su última carrera en Valencia, colgando así botas y casco con un mastodóntico palmarés en el que, amén de ser el segundo con más triunfos de la historia (115), tras el mítico Agostini (122), nadie ensombrece su figura de 'recordman' en circuitos como el de Jerez.

El año 1995 fue el primero que Rossi llegó, vio y venció en Andalucía, con sólo 16 años y en una prueba del Campeonato de Europa. Aunque el 'Dottore' comenzó a participar en el Mundial cuando el Circuito de Jerez llevaba ya construido diez años, no hay ningún otro piloto que haya acaparado tantos éxitos en los 35 años de existencia de este trazado, siendo el que más victorias atesora, nueve en total, conseguidas en las tres categorías de los grandes premios, y de forma especial las siete logradas en la máxima cilindrada, atribuyéndose también el mayor número de podios (dieciséis) y de vueltas rápidas (nueve), siendo segundo en cuanto a 'poles' (cinco). El primer podio que consiguió en la categoría reina fue precisamente en Jerez (2000) y el último que conquistó en esta pista es el de 2020 en el Gran Premio de Andalucía, donde fue tercero. Sus estadísticas en el trazado jerezano son por tanto las mejores cosechadas hasta el momento por un piloto de motociclismo, lo que le valió para lograr el Premio del Motor Ciudad de Jerez en su primera edición de 2018.

Rossi sabe muy bien que la perseverancia premia. Con 115 victorias y 235 podios en su haber, el de Tavullia comenzó la andadura mundialista a los 17 años, por lo que lleva 26 dedicado a este deporte que tanto ha popularizado en el último cuarto de siglo. Tras proclamarse campeón de 125 en 1997 y de 250 en 1999 (ambos con Aprilia), se inició en MotoGP con Honda en 2000, logrando sus primeros tres títulos. De 2004 a 2010 estuvo con Yamaha, acaparando cuatro títulos más, mudándose después a Ducati en 2011, con tan mala experiencia que pidió regresar a Yamaha aunque fuese gratis. Pero desde ese año concreto no ha vuelto a ganar corona alguna y finalmente ha pedido que suene la campana. "He decidido parar al final de esta temporada. Es un momento difícil. Ha sido un largo recorrido, divertido. Los resultados deciden. Tenía la oportunidad de seguir con mi equipo y mi hermano, pero está bien así. No me puedo quejar de mi carrera", afirmó Valentino en Austria al anunciar su retirada.

Analizando los 72 años de historia que atesoran los grandes premios de motociclismo, observamos que no ha existido otro piloto tan longevo como Rossi, que nacido en 1979 realizó su debut mundialista en 1996 con 17 'primaveras'. Lejos de arrugarse, la figura del de Urbino se ha eternizado sin parangón, manteniendo esa estética juvenil que le hizo ídolo planetario. De hecho, llama poderosamente la atención que Ángel Nieto, con sus 12+1 títulos mundiales, se 'jubilase' a los 39, o que el afamado Giacomo Agostini, piloto más laureado de todos los tiempos con quince campeonatos del mundo en su haber, se retirase con 35 años. Por lo general, la edad media de retirada de figuras legendarias está cifrada en torno a los 32,7 años. Se ajusta a ese promedio el caso del tricampeón Dani Pedrosa (segundo tras Rossi en número de podios en Jerez -11-), que dejó de competir a los 33, idéntica edad en la que lo hizo el pentacampeón Mick Doohan. También cumplió con la media de 'jubilaciones' Jorge Lorenzo (primero y por delante de Valentino en número de 'poles' jerezanas -7-), que se retiró con 32 y Álex Crivillé, primer campeón español de la cilindrada reina, se bajó de la moto con 31, idéntica edad en la que dejó de competir el mítico tricampeón Freddie Spencer. Con anterioridad, solo un piloto estuvo activo hasta los 41 años: el suizo Stefan Dörflinger, que participaba en las categorías pequeñas y colgó el casco en 1990. Por tanto, Valentino, aunque no haya logrado los diez títulos que perseguía, sí que ostentará el de longevidad en la competición, al retirarse con 42 años.

Tras conocerse esta retirada, Marc Márquez, con el que Valentino ha tenido serios encontronazos, valoraba a Rossi con alabanzas: "Lo que ha hecho Valentino para el motociclismo ha sido incluso más que lo que ha hecho en pista. Nos deja un grande pero por suerte seguirá por el paddock, con equipos y subiendo a talentos italianos. Son decisiones que el rendimiento deportivo te lleva a tomarlas. Él lo ha intentado, se ha visto que ha trabajado más que ninguno para intentar alargarlo y al final ha decidido parar. No se le tiene ni que juzgar por el principio de la carrera ni por el final sino por todos los años que ha estado, dejando una carrera deportiva de leyenda. Hay que felicitarle por todo lo que ha conseguido".

Sintetizando sus andanzas más memorables, Valentino Rossi destacaba que "los más inolvidables fueron tres campeonatos: 2001, el último de 500; 2004, el primero con Yamaha y también 2008, por ya era viejo y estaba acabado. Tras cinco campeonatos seguidos, perdí dos años. Con el cambio a Bridgestone, pude estar delante otra vez con Lorenzo, Stoner o Pedrosa" y lanzaba un mensaje a sus seguidores: "A los fans les diría que siempre lo di todo. Este camino ha sido fantástico". Consciente de la relevancia que ha tenido para el deporte, Valentino reconocía que "muchos, sobre todo en Italia, empezaron a seguir el motociclismo al seguirme. Como Alberto Tomba en el esquí. Eso es lo más importante que he logrado junto con mis triunfos. Me enorgullece. Acerqué el motociclismo a mucha gente", añadiendo que “no está bien que yo diga que soy como Michael Jordan. Pero incluso en el lugar más recóndito del mundo me reconocen. Ahora es un poco distinto a cuando tenía 20-21 años. Era un gran impacto. Ahora, hasta me gusta. Es una sensación especial".

Aunque Rossi continuará en el Mundial de MotoGP con su propio equipo, financiado por el príncipe saudí Mohamed ben Salman, máximo responsable de la petrolera Aramco, Valentino ha confirmado que probará fortuna en el automovilismo: "Me encanta conducir con los coches, sólo un poco menos que con las motos. Todo está en proceso. Me siento piloto para toda la vida. Sólo voy a cambiar. No voy a estar al mismo nivel, está claro, pero voy a seguir compitiendo. Comencé en los karts porque a Graziano -su padre y ex piloto- le daban miedo las motos por sus lesiones. Pero tras dos años, me pasé a las minimotos. No sé lo que habría ganado en los coches, pero creo que fue una buena elección. Durante mi carrera deportiva, también mejoré mi destreza con los coches. No sé mi nivel, pero nunca compites sólo por divertirte. No sé qué coches o carreras haré. Dije que quiero correr las 24 Horas de Le Mans. Tengo muchas opciones porque hay muchas carreras en el mundo. Podré disfrutar".

Ni que decir tiene que a Rossi le esperan ahora muchos y merecidos homenajes, aunque al ser preguntado sobre la posibilidad de tener una curva con su nombre, fue tajante: "Piensas en la 'Arrabiata', o la 'Dry Sack' -que se encuentra en Jerez y ya lleva el nombre de Dani Pedrosa, por lo que sería imposible-, o la 'Lesmo 1'... que son nombres de curvas. Pero si dices: 'Llegar a la Valentino Rossi', parece que vas a un restaurante". Pese a su habitual ironía, quién sabe si está haciendo un guiño por una curva en Jerez. Méritos ha hecho, como en la mayoría de circuitos en los que también ostenta casi todos los récords. En definitiva, Rossi ya es leyenda de aquí a Lima…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.