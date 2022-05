Sergio 'Checo' Pérez, del césped al asfalto

Del césped, al asfato. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, ganador del Gran Premio de Monáco, es un apasionado del fútbol y desde niño se veía como jugador más que como piloto de Fórmula 1. Nació en Guadalajara, pero él soñaba con defender los colores del Club América de Ciudad de México.

Su padre le inculcó desde pequeño la pasión por los coches y la velocidad y pronto demostró sus cualidades, así que dejó aparcado su otro gran sueño. "Me veía jugando en el América, pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula Uno, creía que en el fútbol tenía futuro, pero rápido supe que no, aunque no hay un niño que no sienta alguna que vez es el mejor futbolista del mundo", ha asegurado en una entrevista a su escudería, Red Bull.

Sin embargo, todo estuvo a punto de dar un vuelco cuando tenía doce años y acudió a un partido entre el América y el Guadalajara en lugar de a la final de un campeonato de karting. Checo era el gran favorito para hacerse con el 'Shifters 80 cc', que se corría en Guadalajara. Su padre vendió su los kart.

La medida no le sentó demasiado bien Pérez y a los quince años ya lo tenía todo claro. El balón no sería su forma de vida. Retomó su carrera, ahora disfruta con ella y se muestra orgulloso con su triunfo en Mónaco porque "es un sueño hecho realidad. Como piloto siempre aspiras a ganar aquí. Después del gran premio de casa, no hay un fin de semana más especial".

El triunfo en el Principado ha convertido a Pérez en el mexicano con más victorias en la historia de la Fórmula 1, tres, y superar a Pedro Rodríguez, que tiene dos, una lograda en 1967 en Sudáfrica con la escudería Cooper y otra en 1970 en Bélgica con BRM.

Sergio Pérez ocupa el tercer lugar del Mundial de pilotos de la Fórmula 1 con 110 puntos, por detrás de el monegasco de Ferrari Charles Leclerc, segundo con 116, y del líder, su compañero en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, con 125.