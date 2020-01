El francés Fabio Quartararo completará el equipo oficial Yamaha Factory Racing del Mundial de MotoGP para los años 2021 y 2022, informó la escuadra. El joven piloto, de 20 años, que el pasado año logró siete podios y acabó quinto en la clasificación final del Mundial de MotoGP, seguirá compitiendo esta campaña con el Petronas Yamaha Sepang Racing Team, en su segunda temporada en la máxima categoría, y será en 2021 cuando pasará al equipo oficial, en el que será compañero del español Maverick Viñales, que ha renovado por dos años.

"Sus resultados en su año de debut en MotoGP fueron sensacionales. Seis poles y siete podios en 2018 son un claro signo de su brillantez y excepcionales cualidades", comentó Lin Jarvis, director deportivo del equipo Yamaha, que apoyará al máximo a Quartararo esta temporada aunque no pertenezca a la estructura oficial.

Por su parte, Fabio Quartararo está "encantado con lo logrado en los últimos meses. No fue simple de conseguir, pero ahora tengo un plan claro para los próximos tres años y estoy muy feliz. Trabajaré duro, como lo hice el año pasado, y estoy muy motivado para lograr un gran rendimiento. Quiero dar las gracias a YMC y al Petronas Yamaha SRT, que me dieron la oportunidad de dar el salto a la categoría de MotoGP en 2019. Daré todo lo que esté a mi alcance para que se sientan orgullosos de nuevo este año".

De esta forma, con Viñales y Quartararo en 2021, Valentino Rossi abandonará al final de esta temporada 2020 el equipo de fábrica de Yamaha, pero todavía no ha decidido cuál será su futuro. Tras haberlo tratado con la fábrica japonesa, ambas partes han decidido que la decisión de si el piloto italiano continúa o no en el Campeonato del Mundo de MotoGP se tomará durante esta temporada 2020. El de Tavullia quiere ver cuál es su nivel durante la campaña 2020 antes de decidir si continúa o no pilotando en el futuro.

Eso sí, si Rossi quisiera continuar como piloto en la próxima temporada 2021, Yamaha le asegura la disponibilidad de una YZR-M1 con especificaciones de fábrica, además de un equipo completo de ingenieros de la marca de los diapasones. En un comunicado, el nueve veces campeón del mundo explica que "por razones dictadas por el mercado de pilotos, Yamaha me pidió a principios de año que tomara una decisión sobre mi futuro. De acuerdo con lo que dije en la última temporada, confirmé que no quería apresurarme con ninguna decisión y que necesitaba más tiempo. Yamaha ha actuado en consecuencia y ha concluido las negociaciones en curso".

Rossi: "Mi primer objetivo es ser competitivo este año y continuar como piloto de MotoGP también en 2021"

Así, los planes más inmediatos del italiano se mantienen intactos, sobre todo tras la incorporación de David Muñoz como nuevo máximo responsable técnico: "Está claro que después de los últimos cambios técnicos y con la llegada de mi nuevo jefe de equipo, mi primer objetivo es ser competitivo este año y continuar mi carrera como piloto de MotoGP también en 2021".

Después de volver a abrir la puerta a continuar en activo en 2021, Rossi matizó la necesidad de probarse durante los primeros Grandes Premios de 2020. "Antes de hacerlo, necesito tener algunas respuestas que sólo la pista y las primeras carreras pueden darme", comentó, antes de agradecer el apoyo recibido por parte del constructor japonés: "Estoy contento de que, si decido continuar, Yamaha está lista para apoyarme en todos los aspectos, dándome una moto con especificaciones de fábrica y un contrato de fábrica".